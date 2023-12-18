Фильм «Один дома» исчез из российских онлайн-кинотеатров Комедия «Один дома» пропала с российских сайтов после ухода Disney из РФ

Фото: imago stock&people via imago-images.de/Global Look Press

Кадр из фильма «Один дома»

Культовая новогодняя комедия про находчивого ребенка «Один дома» с Маколеем Калкиным в главной роли пропала из российских онлайн-кинотеатров из-за окончания прав на показ, пишет Telegram-канал Baza. По данным источника, на исчезновение фильма обратили внимание зрители «Иви», Wink и «Кинопоиска». На сайтах сообщается, что картина «недоступна для покупки», отмечает канал. Представители платформы «Иви» объяснили исчезновение фильма уходом компании Disney из России.

По данным Baza, права на показ фильма истекли еще в феврале 2023 года, однако пользователи обратили на это внимание лишь в канун Нового года. Помимо фильма «Один дома» зрители крупных онлайн-кинотеатров также не увидят картины о Гарри Поттере, «Хроники Нарнии», «Духи Рождества» и «Крепкий орешек», говорится в сообщении.

В 2021 году сообщалось, что Калкин впервые стал отцом в возрасте 40 лет. Его партнерша актриса Бренда Сонг родила сына, которого назвали Дакота Сонг Калкин. Ребенок получил это имя в честь сестры актера, погибшей под колесами автомобиля в 2008 году.

Ранее Калкина восхитил эпизод «Один дома 2» без бывшего президента США Дональда Трампа. Актер отреагировал словами «Браво» на отрывок, который выложил один из пользователей Сети, вырезав из него миллиардера. Калкин также одобрил предложение одного из пользователей заменить Трампа на него самого, но в 40-летнем возрасте. Кроме того, были и другие варианты. Например, вместо Трампа вставить в эпизод актера Киану Ривза или нынешнего президента США Джо Байдена.