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Фильм «Море волнуется раз» получил главный приз на «Кинотавре»

20:17, 25 сентября 2021
Фильм «Море волнуется раз» получил главный приз на «Кинотавре» Кадр из фильма «Море волнуется раз» Фото: kinopoisk.ru
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Драму «Море волнуется раз» Николая Хомерики признали лучшим фильмом на фестивале «Кинотавр», передает ТАСС. Открытый российский фестиваль «Кинотавр» ежегодно проходит в Сочи, второй год — в формате делового форума из-за коронавирусных ограничений.

Этот фильм если заходит, то он заходит. Рад, что вам зашло. На основе нашей с женой жизни эта история была придумана. Спасибо вам, — сказал Хомерики, получая награду на церемонии награждения.

Ранее сообщалось, что 24 сентября на фестивале «Кинотавр» в Сочи прошёл премьерный показ первого эпизода нового криминального психологического триллера «Самка богомола» от видеосервиса START и студии «Профит». Сериал, в котором снялись Ирина Розанова, Павел Чинарёв, Екатерина Кузнецова и Сабина Ахмедова, раскрывает историю женщины, убивавшей мужчин за различные грехи. Премьера «Самки богомола» на START состоится 14 октября. 

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