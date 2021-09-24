Фильм «Море волнуется раз» получил главный приз на «Кинотавре»
Павел Ермолаев
Павел Ермолаев
20:17, 25 сентября 2021
Кадр из фильма «Море волнуется раз»Фото: kinopoisk.ru
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Драму «Море волнуется раз» Николая Хомерики признали лучшим фильмом на фестивале «Кинотавр», передает ТАСС. Открытый российский фестиваль «Кинотавр» ежегодно проходит в Сочи, второй год — в формате делового форума из-за коронавирусных ограничений.
Этот фильм если заходит, то он заходит. Рад, что вам зашло. На основе нашей с женой жизни эта история была придумана. Спасибо вам, — сказал Хомерики, получая награду на церемонии награждения.
Ранее сообщалось, что 24 сентября на фестивале «Кинотавр» в Сочи прошёл премьерный показ первого эпизода нового криминального психологического триллера «Самка богомола» от видеосервиса START и студии «Профит». Сериал, в котором снялись Ирина Розанова, Павел Чинарёв, Екатерина Кузнецова и Сабина Ахмедова, раскрывает историю женщины, убивавшей мужчин за различные грехи. Премьера «Самки богомола» на START состоится 14 октября.