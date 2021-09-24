Фильм «Море волнуется раз» получил главный приз на «Кинотавре»

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Marvel подала иски к наследникам создателей комиксов о персонажах франшизы «Мстители». Компания намеревается стать её полноценным правообладателем. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В компании утверждают, что персонажи были созданы во время работы по договору найма, поэтому создатели, как и их наследники, не могут иметь авторских прав. Это не первый случай, когда авторские...