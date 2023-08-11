Фильм «Чудо-женщина 3» может не выйти в прокат Variety: фильм «Чудо-женщина 3» может не выйти в прокат

Фото: Tuane Fernandes/dpa/Global Look Press

Галь Гадот

Новые руководители DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран приостановили работу над картиной «Чудо-женщина 3», сообщает Variety. По информации издания, концепт нового фильма не согласуется с грядущими планами Ганна и Сафрана относительно вселенной DC и он вовсе может не появиться в прокате.

Источник издания рассказал, что режиссер картины Пэтти Дженкинс представила руководству DC вариант третьей «Чудо-женщины», однако на студии одобрять его не стали. При этом исполнительница роли Дианы актриса Галь Гадот успела дать несколько комментариев о том, что роль главной героини все еще остается за ней.

Меня пригласили на встречу с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном. И вот что они мне сказали, я цитирую: «Ты в надежных руках. Мы собираемся разрабатывать „Чудо-женщину 3“ вместе с тобой. Тебе не о чем беспокоиться. Мы любим тебя как Чудо-женщину», — отметила Гадот.

Позже выяснилось, что Гадот ничего не обещали, а внутри студии не обсуждался триквел «Чудо-женщины». Ганн и Сафран настаивают на сериале об амазонках «Потерянный рай». Они хотят получить на выходе что-то в духе «Игры престолов», его действие будет разворачиваться на острове Темискира до рождения Чудо-женщины, пишет издание.

Ранее сообщалось, что кассовые сборы американского фильма «Барби» превысили отметку в $1 млрд за три недели после мировой премьеры. Режиссером картины выступила Грета Гервинг. Сюжет «Барби» рассказывает о побеге куклы из сказочной страны. До этого рекорд принадлежал картине режиссера Пэтти Дженкинс «Чудо-женщина», который заработал в прокате $822,8 млн.