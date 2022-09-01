Фестивали, музеи, кинопоказы: куда пойти в Москве в сентябре Названы культурные события Москвы в сентябре

Фото: Пресс-релиз

В сентябре жителей и гостей столицы ждет ряд культурных мероприятий — фестивали израильской музыки и экстремального спорта, выставки современного искусства и художественных вузов, множество детских мероприятий и кинопремьеры.

С 15 по 30 сентября 2022 года в Москве второй раз состоится фестиваль актуального научного кино — ФАНКЮ показы пройдут в «Каро Октябрь», кинотеатрах «Иллюзион» и «Пионер». В Еврейском музее и центре толерантности 4 сентября пройдет фестиваль New Israeli Sound пройдет, хедлайнером там станет исполнительница Echo. Со 2 по 11 сентября на территории ВДНХ желающие смогут посетить Grand Skate Tour — фестиваль экстремальных видов спорта. Кроме того, в Государственном Кремлевском Дворце состоится фестиваль национальных оркестров, в котором примут участие коллективы из 15 российских регионов.

Среди кинопремьер в сентябре можно выделить фантастический триллер «Преступления будущего» от режиссера Дэвида Кроненберга, российский блокбастер «Красная Шапочка» и французскую комедию «Поехали!».

В Музее Москвы с 6 сентября по 16 октября пройдет выставка «МиГ». Проект «ВЫПУСК’22» начнется 10 сентября и соберет на одной площадке в «Зарядье» 14 московских художественных ВУЗов. С 8 сентября по 4 ноября пройдет ежегодный смотр современного искусства «Здесь и сейчас», а 30 сентября откроется выставка «Москва без окраин. Арбат» с уникальными архивами проектов Старого и Нового Арбата.

Фото: Пресс-релиз

В сентябре стартует новый сезон мероприятий Детского центра Музея Москвы. 3 сентября на площадке Дворца творчества детей и молодежи «Преображенский» состоится интерактивное занятие «Загадочная Преображенка» для детей от 7 до 12 лет и их родителей. А в «КидБурге» с 1 сентября по выходным для детей будут устраиваться игры, челленджи, викторины и флешмобы.

В сентябре выходит книга Йохана Икса «Бюро. Пий XII и евреи: секретные досье Ватикана» по рассекреченным в 2020 году архивам Пия XII, которая дает ответы на вопросы о противоречивом периоде ватиканской политики в ходе Второй мировой войны.

9 сентября в 19.00 начнется дискуссия «Новая жизнь шедевров промышленной архитектуры: с чистого листа или ...?» к закрытию выставки «Москва без окраин. Преображенка», а 27 сентября пройдет обсуждение «Музей района: каким его видят жители, краеведы и городские активисты?».

В рамках 35-й Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ), которая будет проходить 2–5 сентября в выставочном комплексе «Гостиный двор», состоится более 350 различных мероприятий: от презентации новых книг до поэтических перформансов.