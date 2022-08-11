Фестиваль «Таврида.АРТ» пройдет в Крыму с 15 по 19 августа Фестиваль «Таврида.АРТ» пройдет в крымской бухте Капсель с 15 по 19 августа

Фото: Пресс-служба фестиваля «Таврида.АРТ»

С 15 по 19 августа в крымской бухте Капсель пройдет фестиваль «Таврида.АРТ», который станет одним из ключевых событий Года культурного наследия России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru. Он объединит на своей площадке более 300 ярких событий и четыре тысячи участников со всей страны. Главные шоу и ключевые события фестиваля можно будет увидеть в режиме онлайн в социальных сетях арт-кластера «Таврида».

Участниками фестиваля станут резиденты арт-кластера «Таврида» и молодые деятели культуры, искусств и креативной индустрии, блогеры, участники проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», лидеры волонтерских движений и НКО, участники конкурса «Большая перемена» и Всероссийского фестиваля исторической реконструкции. В рамках фестиваля креативного образования пройдут дискуссии, презентации и встречи с представителями культуры и искусства, науки и спорта, состоятся просветительские лекции, встречи с популярными блогерами и музыкальными хедлайнерами фестиваля.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Таврида.АРТ»

Также на фестивале ожидается музыкальная программа с участием таких исполнителей, как Баста, Лолита, МакSим и SHAMAN. 16 августа состоится трибьют-концерт песен Игоря Матвиенко, а 17 августа - концерт «Народный артист», посвященный творчеству певицы Ларисы Долиной. В этих концертах примут участие группа UMA2RMAN, Александр Панайотов, Burito, Александр Иванов и группа «Рондо». 16 августа состоится фестиваль к 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева «Дягилев. Русские сезоны» с участием солистов оперы и балета Большого и Мариинского театров. 18 августа пройдет фестиваль «Джаз.100» с участием оркестра Игоря Бутмана. 16 августа пройдет фестиваль патриотической песни, а 17 августа - финал фестиваля непрофессиональных музыкальных коллективов «Репбазафолк-2022».

В программу «Таврида.АРТ» также войдут фестиваль уличных театров, фестиваль моды, где будут представлены коллекции 20 молодых российских дизайнеров, и фестиваль современного искусства, в рамках которого откроется первая в России выставка работ молодых художников Луганской и Донецкой народных республик. 18 августа состоится арт-шествие, посвященное славянским традициям, шоу дронов и финал конкурса «Короли лезгинки» с участием жителей Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края и Северной Осетии.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Таврида.АРТ»

Ранее «Академия наставничества Юрия Башмета и Игоря Бутмана» объединила 148 молодых музыкантов на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму, чтобы сыграть музыкальный концерт «Возрождение». В программу шоу вошли адажио из «Лебединого озера» Чайковского, «Танец рыцарей» из «Ромео и Джульетты» Прокофьева, «Половецкие пляски» Бородина, Концерт № 1 Шостаковича, а также диптих для симфонического оркестра, написанный участником образовательного заезда Олегом Давыдовым.