Фестиваль современного искусства пройдёт в России онлайн

https://static.news.ru/photo/113a37da-8ea0-11ea-b4dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Международный фестиваль современного искусства EverArt Weekend впервые пройдёт в России онлайн.

Темой мероприятия станет «Искусство на расстоянии». Все его экспозиции и события будут доступны в Сети с 5 по 7 июня 2020 года.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля, посетить большинство онлайн-событий можно будет бесплатно.

Фестиваль состоится в сотрудничестве с платформой «Яндекс.Коллекции». В рамках мероприятия планируется множество виртуальных туров по выставкам, пространствам галерей и их запасникам, а также будет возможность в формате live-трансляций лично пообщаться с авторами и кураторами. Особенностью этого года станут онлайн-походы в мастерские и квартиры художников и коллекционеров.

Ранее NEWS.ru писал о том, что нью-йоркский кинофестиваль Tribeca Film Festival (TFF) объединит ведущие кинофестивали для общего смотра на видеохостинге YouTube. Событие пройдёт с 29 мая по 7 июня.