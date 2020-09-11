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Фестиваль «Круг света» перенесли на 2021 год

18:25, 11 сентября 2020
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Организаторы перенесли фестиваль «Круг света» на 2021 год. Мероприятие посвящено работам специалистов аудиовизуального искусства и светодизайнеров.

Продюсеры приняли решение не устраивать праздник в 2020 году с целью предотвращения распространения коронавируса, говорится на сайте.

Мы обязательно порадуем вас интересными идеями и программой, подготовленной для юбилейного фестиваля, в 2021 году, — сказано в письме.

Фестиваль рок-музыки «Russian Woodstock. Мир, любовь, музыка» будет посвящён врачам, трудящимся во время пандемии коронавируса. В рамках торжества пройдёт рок-турнир. Среди артистов — американец Алекс Карлин, кубинский коллектив Gypsy Jack, участница шоу «Голос» Макенза, писал NEWS.ru.

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