Фестиваль «Круг света» перенесли на 2021 год

Организаторы перенесли фестиваль «Круг света» на 2021 год. Мероприятие посвящено работам специалистов аудиовизуального искусства и светодизайнеров.
Продюсеры
Мы обязательно порадуем вас интересными идеями и программой, подготовленной для юбилейного фестиваля, в 2021 году, — сказано в письме.
Фестиваль рок-музыки «Russian Woodstock. Мир, любовь, музыка» будет посвящён врачам, трудящимся во время пандемии коронавируса. В рамках торжества пройдёт рок-турнир. Среди артистов — американец Алекс Карлин, кубинский коллектив Gypsy Jack, участница шоу «Голос» Макенза, писал NEWS.ru.
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