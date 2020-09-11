Фестиваль «Круг света» перенесли на 2021 год

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Роман «Убить пересмешника» американской писательницы Харпер Ли оказался книгой, которую чаще всего фотографируют для Instagram. В соцсети удалось найти 175 564 публикации, на которых запечатлена обложка или разворот произведения.

На втором месте оказалась «Наследница огня» Сары Маас, о чём свидетельствуют результаты опроса книжного отдела британского онлайн-магазина OnBuy. Книге американки посвятили 148 134 поста. Тройку лидеров замыкает произведение «Элеонора и...