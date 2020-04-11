Фестиваль Burning Man не состоится из-за пандемии коронавируса

Организаторы американского фестиваля музыки и искусства Burning Man сообщили, что в 2020 году мероприятие не состоится из-за ситуации с коронавирусом.
Согласно заявлению организаторов, это трудно решение было принято после долгих дискуссий и тщательного обдумывания.
Учитывая жестокую реальность COVID-19, одного из величайших глобальных вызовов нашей жизни, мы считаем, что это правильное решение, —
подчеркнулиони.
Организаторы добавили, что все деньги за уже купленные билеты будут возвращены, призвав при этом аудиторию по возможности финансово поддержать проект Burning Man.
Ранее NEWS.ru писал, что осложнения, вызванные коронавирусом, привели к смерти за сутки более 2,1 тысячи американцев. Это рекордный показатель в США с момента вспышки инфекции.
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