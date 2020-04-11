Фестиваль Burning Man не состоится из-за пандемии коронавируса

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Организаторы американского фестиваля музыки и искусства Burning Man сообщили, что в 2020 году мероприятие не состоится из-за ситуации с коронавирусом.

Согласно заявлению организаторов, это трудно решение было принято после долгих дискуссий и тщательного обдумывания.

Учитывая жестокую реальность COVID-19, одного из величайших глобальных вызовов нашей жизни, мы считаем, что это правильное решение, — подчеркнули они.

Организаторы добавили, что все деньги за уже купленные билеты будут возвращены, призвав при этом аудиторию по возможности финансово поддержать проект Burning Man.

Ранее NEWS.ru писал, что осложнения, вызванные коронавирусом, привели к смерти за сутки более 2,1 тысячи американцев. Это рекордный показатель в США с момента вспышки инфекции.