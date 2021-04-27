Фестиваль Burning Man не состоится из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/8dc17f44-a7f8-11eb-a686-96000091f725_660.jpg Фото: Blm/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Организаторы Burning Man снова заявили об отмене фестиваля из-за «неопределённостей», связанных с пандемией коронавируса. Об этом они сообщили в Instagram.

Мероприятие планировалось провести с 26 августа по 3 сентября. Теперь организаторы рассчитывают провести его в 2022 году.

Несмотря на то, что здесь в США мы начинаем видеть свет в конце тоннеля и замечаем, что груз постепенно падает с плеч, мы все ещё не преодолели пандемию, — говорится в заявлении представителей Burning Man.

В начале апреля 2020 года организаторы Burning Man уже сообщали об отмене фестиваля. Тогда они отметили, что трудное решение было принято после долгих дискуссий и тщательного обдумывания. По их словам, все деньги за уже купленные билеты будут возвращены. Они призвали при этом аудиторию по возможности финансово поддержать проект Burning Man, чтобы помочь ему выжить в сложных условиях пандемии и обеспечить дальнейшее развитие.