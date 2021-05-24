Feduk тайно женился на наследнице успешного российского ресторатора

https://static.news.ru/photo/9e7d2210-bc85-11eb-bb55-96000091f725_660.jpg Аркадий Новиков с дочерью Александрой Фото: instagram.com/novikovarkadiy

Один из самых успешных российских рестораторов, бизнесмен Аркадий Новиков рассекретил свадьбу дочери Александры. Девушка тайно стала женой рэпера Feduk (настоящее имя — Федор Инсаров). Кольцо на безымянном пальце «засветилось» на видео Аркадия, выложенного в Instagram.

Саша и Федя встречаются уже более двух лет, однако никаких намёков на свадьбу не подавали. Так и сейчас в их аккаунтах тишина, а по всей сети «гуляют» сообщения о том, что возлюбленные тайно расписались. Всему виной видео Аркадия Новикова, на котором видно кольцо на безымянном пальце наследницы — девушки рэпера.

При этом, днём ранее СМИ писали, что пару заметили в ЗАГСе в подмосковной Барвихе. Теперь все догадки поклонников, судя по всему, подтвердились.

Ранее сообщалось, что британский актёр Орландо Блум тайно женился на Кэти Перри. Фанаты начали догадываться об этом, когда заметили кольцо «на том самом пальце» исполнительницы.