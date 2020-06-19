Фаллико: «Нам нужны абсолютно подлинные писатели, а не пишущие»

https://static.news.ru/photo/e094ee64-b21b-11ea-9535-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

19 июня состоялось награждение победителей российско-итальянского конкурса для молодых переводчиков и писателей «Радуга». В этом году из-за коронавируса церемония прошла в онлайн-режиме. Перед награждением к участникам, организаторам и зрителям обратился с речью председатель совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико.

Итальянский банкир прежде всего выразил благодарность всем молодым людям, участвовавшим в конкурсе. Он отдельно поблагодарил Марию Кьяре де Паскали и Булату Ханову «за их интересные и оригинальные сочинения», а Станислава Лихоузова и Чинцию Челоне — «за их пунктуальные и зрелые переводы».

Он напомнил, что быть писателем — значит «чувствовать стремление выразить что-то своё, подлинное и оригинальное». По мнению Фаллико, писатель — это тот, кто ставит своей задачей «предотвращение распада человеческих знаний в повседневной жизни».

Нам нужны абсолютно подлинные писатели, а не пишущие, особенно в этот исторический момент, когда глобальная модель неолиберального экономического развития, с одной стороны, обострила геополитическую нестабильность и социальное неравенство... а с другой стороны, она ухудшила наше постмодернистское состояние, характеризующееся распространением субъективных версий реальности, ставящих под сомнение даже общепризнанные исторические факты, — заметил Фаллико.

Банкир добавил, что человечество в настоящее время находится на грани полного исчезновения всякого глубокого смысла, виртуальной эры, где царит «реальное без действительности».

Именно чтобы противостоять этой ситуации, мы гордимся тем, что учредили премию «Радуга» в 2010 году вместе с престижным Московским институтом литературы имени Горького. За эти десять лет «Радуга» выросла и утвердилась благодаря радушному восприятию, в России и Италии от молодых участников, число которых значительно росло из года в год, также благодаря сотрудничеству и самоотверженности членов российского и итальянского жюри, — отметил Фаллико.

Кроме того, банкир напомнил, что за мероприятием следят по всей России, несмотря на разницу во времени. Он пригласил всех желающих на премию «Радуга», которую организаторы хотят провести в Казани 18 июня, поблагодарил участников жюри и банки, оказавшие поддержку данной инициативе.

Как писал NEWS.ru, 17 июня появился лонг-лист номинантов ещё одной традиционной литературной премии — «Ясная поляна».