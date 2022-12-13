«Ездить туда и не собирался»: Корчевников ответил на новость о санкциях Корчевников назвал «лучшим сигналом» о своей работе грозящие ему санкции

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Борис Корчевников

Борис Корчевников прокомментировал известие о том, что может попасть в санкционный список Евросоюза. Телеведущий в своем Telegram-канале отметил, что это «лучший сигнал» о том, что он и его коллеги все делают правильно.

Гендиректор телеканала «Спас» с юмором отметил, что западным странам нечего у него «санкционировать», так как все его «счета и дома» находятся в России.

А ездить туда и не собирался. Уже говорил публично, что никогда не поеду без острой рабочей необходимости ни в одну страну мира, которая поставляет оружие, чтобы убивать русских, пока эта страна в этом публично не покается, — заявил ведущий.

К тому же, признался Корчевников, он уже несколько месяцев не может забрать из МФЦ свой новый загранпаспорт, потому что у него на это нет ни времени, ни необходимости.

Почти везде в мире я уже был. И опытно знаю: у нас самая красивая, большая, разная, интересная, удобная, безопасная, потрясающая святая страна, — заключил актер.

Ранее на новость о грозящих ему санкциях со стороны западных стран также положительно отреагировал Никита Михалков. Режиссер выразил гордость за то, что его передачу «Бесогон» смотрят везде.