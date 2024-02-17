Евгений Гришковец: как прославился драматург, актер и музыкант

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Евгений Гришковец

Евгений Гришковец снимался в кино, выступал на театральных подмостках, записывал песни с музыкальными коллективами. Но в первую очередь он известен как драматург, писатель и режиссер, лонг-листер Букеровской премии. 17 февраля литератор отмечает 57-й день рождения. Самое время обратиться к биографии Евгения Гришковца и рассказать про его карьеру, достижения и личную жизнь.

Ранняя биография Евгения Гришковца: семья, филфак, служба

Будущий писатель появился на свет в 1967 году в Кемерово. Оба его родителя были студентами. Из-за этого ранние годы и юность Евгения прошли в разъездах. Сначала привычный жизненный уклад был нарушен с переездом в Ленинград: отец решил поступать в аспирантуру в ЛГЭУ (нынешний СПбГЭУ). Мальчик с трудом осваивался в школе: виной тому была недиагностированная дислексия.

Позже семья вернулась в Сибирь, и доучился Евгений уже в родном Кемерово. Там же поступил на филфак КемГУ. Но уже на втором курсе учеба прервалась: будущего литератора забрали в армию. Он прослужил три года в составе Тихоокеанского флота на острове Русском.

На этом странствия не закончились. Вернувшись с учебы, Евгений продолжил было учебу в КемГУ. Тогда же он увлекся театром и пантомимой. Надеясь открыть новые просторы для реализации, он эмигрировал в Германию. Однако в Европе Гришковец не прижился. Уже в 1990 году он вернулся в родной город.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер, драматург Евгений Гришковец на премьере фильма «Грозный папа»

Евгений Гришковец как драматург и режиссер

По возвращении на родину Евгений Гришковец основал независимый театр «Ложа». Заведение действовало в течение семи лет, однако не пользовалось особым успехом. За все годы существования на его сцене было поставлено около десяти спектаклей.

Новая страница в биографии Гришковца открылась в 1998 году. Писатель перебрался в Калининград. Там перед судом публики предстал его моноспектакль «Как я съел собаку». В основу комедийной пьесы лег армейский опыт самого Гришковца. Пьеса произвела фурор и заработала сразу две «Золотых маски». А автор отправился в турне по российским городам и даже посетил несколько театральных фестивалей за рубежом. Пять лет спустя после премьеры моноспектакль вышел в аудиоформате.

В творчестве Гришковца видят влияние Чехова, Шукшина, Довлатова. Но в первую очередь Гришковец — это самобытный драматург. Именно благодаря неповторимому голосу он из кемеровского энтузиаста превратился во всероссийскую театральную звезду. Новые пьесы драматурга выходят с интервалом в один-два года. Наиболее известными являются:

«ОдноврЕмЕнно»;

«Сатисфакция»;

«Прощание с бумагой»;

«Весы».

В 2020 году вышла наиболее свежая на данный момент пьеса Гришковца — «Между делом». Драма, граничащая с документальностью, лишена положительных и отрицательных героев. Отказавшись от дуализма, Гришковец стремится показать людей такими, какие они есть, — то есть вечно стоящими перед нравственным выбором.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Режиссер, актер Евгений Гришковец на церемонии вручения премии «Золотой Орел — 2020»

Евгений Гришковец как писатель

Гришковец известен не только на драматургическом, но и на прозаическом поприще. В 2004 году вышел его дебютный роман «Рубашка». Этот текст вошел в лонг-лист престижной литературной Букеровской премии. Уже тогда в работах Гришковца звучал сформировавшийся авторский голос, в котором оптимизм и остроумие переплетены с философией и затяжными диалогами.

На этом Гришковец не распрощался с прозой. С интервалами в два года вышли повесть «Реки» и роман «Асфальт». Третий роман писателя, «Театр отчаяния, или Отчаянный театр», появился только в 2018 году. В промежутках Гришковец занимался преимущественно пьесами и эссе.

Фильмы с участием Евгения Гришковца

С начала нулевых Евгений Гришковец снимается в фильмах. Его кинодебютом стала роль Альзимаса в мини-сериале «Азазель». Чуть позже он исполнил роль писателя Галахова в «Круге первом» — первой масштабной экранизации Александра Солженицына.

После 2010 года количество удачных кинопроектов увеличилось. Например, на момент написания статьи самой свежей ролью актера является роль патологоанатома в сериале «Черное облако». Но наиболее тепло был встречен фильм «Грозный папа» (2022), в котором Гришковец сыграл самого Грозного.

Фото: Карго Кадр из фильма «Грозный папа»

Евгений Гришковец как музыкант

Казалось бы, пора заканчивать с творческой биографией и переходить к личной жизни Гришковца. Но к писательскому и актерскому поприщам надо прибавить музыкальное.

Еще в начале двухтысячных драматург записал совместную пластинку с группой «Бигуди». Гришковец отвечал за речитатив, звучащий на фоне электронной музыки. Чуть позже появился кавер на песню «На заре», исполненный вместе с Ренарсом Кауперсом. В 2013 году Гришковец присоединился к группе «Мгзавреби», с которой также записал альбом.

Наконец, в 2021 году тандем Гришковец и «Бигуди» выпустил диск «Человеку человек». Судя по обилию теплых комментариев, годы тишины не помешали группе сохранить поклонников.

Личная жизнь как часть биографии Евгения Гришковца

Переходим к заключительной части биографии Гришковца: семье и личной жизни. С будущей женой Еленой драматург познакомился еще во времена студенчества: они были одногруппниками. Несмотря на трехлетнюю разлуку, связанную со службой Гришковца, молодые люди не забывали друг о друге. И, когда Евгений вернулся из армии, возлюбленные поженились.

На сегодняшний день в семье Гришковца растут трое детей: дочери Евгения и Мария и сын Александр. Семейство проживает в Калининграде.

Теперь вы знакомы с биографией Евгения Гришковца. Кто-то знает его как драматурга и автора культового моноспектакля, кто-то — как Ивана Грозного из российской комедии. Гришковец творит уже более двух десятков лет, не боится экспериментировать и явно не собирается останавливаться.

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