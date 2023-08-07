«Это трагедия»: директор театра Вахтангова о смерти режиссера Джимбиновой Директор театра Вахтангова назвал трагедией смерть режиссера Светланы Джимбиновой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кирилл Крок

Директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в беседе с NEWS.ru назвал трагедией смерть режиссера Светланы Джимбиновой. По его словам, у них не было никаких контактов, так как Джимбинова ушла из театра в конце 1970-х годов, оборвав связи со всеми коллегами.

Еще когда я пришел в театр им. Вахтангова, я слышал эту фамилию, но даже со старожилами нашего театра она не поддерживала никакие отношения. Это трагедия, безусловно. Не так давно мы с сотрудниками разговаривали и снова всплыла ее фамилия, и кто-то мне сказал, что она уехала в Казахстан. То есть в театре была такая устойчивая версия, что она уехала к себе на родину и там что-то делает, поэтому известие о ее смерти для меня самого новость, — рассказал Крок.

Ранее стало известно, что режиссера Светлану Джимбинову нашли мертвой в ее московской квартире. Telegram-канал Mash сообщил, что тело бывшей постановщицы спектаклей в театре Вахтангова пролежало там больше года и мумифицировалось. По данным канала, о режиссере заволновались ее соседи, так как давно не видели женщину. После неудачных попыток достучаться и дозвониться до Джимбиновой, они вызвали полицию.

Светлана Джимбинова — дочь народного поэта Калмыкии Бема Джимбинова, жена режиссера театра Вахтангова Рубена Симонова. В театре им. Евгения Вахтангова она работала над спектаклями — «Золушка», «Старые друзья», «Кот в сапогах», «Про Ивана-не-Великана», «Колокола», «Мария Тюдор».