Это он, Эдичка: выставка памяти Лимонова открылась в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выставка памяти Эдуарда Лимонова

В Москве открылась выставка, посвященная писателю и политику Эдуарду Лимонову.

17 марта — три года со дня смерти Эдуарда Лимонова, а 22 февраля ему исполнилось бы 80 лет. В память о нем друзья и соратники Лимонова организовали выставку в подвальном помещении на Большой Якиманке, в самом центре Москвы. И в этом, по их мнению, есть глубокий символизм: Лимонов — личность, выросшая из подполья до литературных и политических высот. Его деятельность вызывала жаркие споры, никого не оставляя равнодушным.

Экспонаты, представленные на выставке памяти Эдуарда Лимонова, — в галерее NEWS.ru.