Названы две звезды 80-х годов, которые не утратили свою актуальность Музыкальный критик Бабичев назвал творчество Антонова и Леонтьева актуальным по сей день

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Антонов

Юрий Антонов и Валерий Леонтьев — два ярких артиста 1980-х годов, которые оставили большой след в музыкальной культуре и актуальны по сей день, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его мнению, уже редко выступающий Антонов за все время написал столько хитов, что, прослушав их, «хочется жить». Леонтьев идет в ногу со временем, старается делать ремиксы, чтобы его песни активно слушала современная молодежь.

Юрий Антонов — артист, который сейчас крайне редко выступает, вероятно, из-за проблем со здоровьем, но тем не менее его песни действительно актуальны. В свое время он написал столько хитов, что, прослушав их, хочется жить. Многие из песен позитивны и не банальны. Его песни слушаются, потому что когда-то это было сделано настолько хорошо. И сейчас это актуально, это не ширпотреб, его творчество не для заработка, оно сделано на века и качественно, — пояснил Бабичев.

Леонтьев стал появляться на сцене гораздо реже, но артист до сих пор актуален. Бабичев напомнил, как певец выпустил вместе с DJ Romeo два своих хита — «Маргарита», «Исчезли солнечные дни». Обе композиции полюбила молодежь.

В каждый новый альбом он старается включить новые версии своих старых хитов. Человек в возрасте, опытный, но заслуживает уважение, что не стоит на месте. Здесь есть перекликание с Элтоном Джоном, который сейчас настроен свои старые песни заставить звучать на новый лад, причем в неожиданных коллаборациях — с Dua Lipa или Бритни Спирс. Если человек мыслит вот так, это о чем то говорит, он вызывает уважение, — считает Бабичев.

Ранее сообщалось, что Юрий Антонов уехал в Европу из-за проблем со здоровьем. Музыкант еще три года назад подвернул ногу, из-за чего у него начались сильные боли и был вынужден обратиться к австрийским врачам. Ему провели операцию по замене сустава, но боли не прошли. Антонов обращался к российским врачам, однако ему не помогли. Поэтому он был вынужден поехать на лечение за рубеж.