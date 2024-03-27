«Это наш дом»: Артем Качер призвал восстановить «Крокус» после теракта Певец Артем Качер призвал восстановить «Крокус Сити Холл» после теракта

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Артем Качер

Подмосковный «Крокус Сити Холл», где 22 марта произошел теракт с последующим мощным пожаром, необходимо восстановить, заявил певец Артем Качер в студии «Русского радио» в рамках мемориального концерта «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио». Он назвал концертный зал домом для многих артистов и местом, которое связано с переживаниями, радостью и волнениями, передает корреспондент NEWS.ru.

Это такой дом для нас, это место, которое связано с переживаниями, радостью, волнением. <...> Это такой спектр разных чувств, которые у тебя взяли и похитили. Это, конечно, большая потеря. Что касается восстановления, то я сторонник того, чтобы его 100% восстанавливали, тем более он носит память такого грандиозного музыканта, артиста, глыбы Муслима Магомаева, — сказал Качер.

Певец добавил, что после восстановления в «Крокус Сити Холле» необходимо установить мемориал, куда люди могли бы всегда приходить, помнить и чтить тех, кто там провел последние секунды жизни. Качер также высказался за введение вооруженной охраны на концертах на всех площадках страны. По его словам, безопасность в концертных залах должна быть сравнима с обстановкой в Кремлевском дворце.

Ранее участник группы 5sta Family Валерий Ефремов заявил, что усиление мер безопасности на массовых мероприятиях будет оправданным решением после теракта в «Крокус Сити Холле». Он также считает, что концертный зал необходимо восстановить. По его словам, в настоящее время площадка ассоциируется только с терактом, однако в будущем «Крокус Сити Холл» сможет вновь дарить зрителям много положительных эмоций.