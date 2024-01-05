«Это идиотизм»: Бурунов о попытках запретить «Слово пацана» Актер Бурунов назвал абсурдными попытки запретить сериал «Слово пацана»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Сергей Бурунов

Российский актер Сергей Бурунов назвал абсурдными попытки запретить показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором он исполнил роль отца двух ключевых персонажей — Марата и Вовы Адидаса. В интервью писателю Александру Цыпкину в эфире радиостанции Москва FM артист заявил, что в картине показывают историю страны, а не романтизируют бандитизм.

Это наша история. Если так каждый исторический проект запрещать. <...> Это было. Это не значит, что идет романтизация бандитизма — это идиотизм. Тогда надо все запрещать. Надо на Микеланджело надевать трусы, на Венеру Милосскую бюстгальтер и нижнее белье. Почему она голая? Дети приходят на экскурсию. Это же срамота. Так что ли? — высказался Бурунов.

Актер также добавил, что тема насилия, транслируемая в сериале, актуальна и в настоящее время. По его словам, «Кощеи и Адидасы» никуда не делись и, возможно, «сидят на совещаниях». При этом, как подчеркнул Бурунов, современный мир стал более безопасным.

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак ранее назвала самого сексуального актера из «Слова пацана». По ее мнению, такого звания заслуживает 24-летний Рузиль Минекаев, исполнивший роль Марата. Она подчеркнула, что артиста можно сравнить с молодым Владимиром Машковым, который ранее считался секс-символом.