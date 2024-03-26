«Это было слишком тяжело»: Энн Хэтэуэй рассказала о выкидыше Энн Хэтэуэй призналась, что держала в тайне свой выкидыш в 2015 году

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Энн Хэтэуэй

41-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй в интервью Vanity Fair рассказала, что пережила выкидыш в 2015 году, но держала это в тайне. По словам артистки, тогда она впервые в жизни забеременела, однако «что-то пошло не так». Стать матерью Хэтэуэй смогла только через год после трагедии.

Сначала я вообще не могла с этим справиться. Мне приходилось каждый вечер разыгрывать роды на сцене. Это было слишком тяжело держать в себе, когда я была на сцене и притворялась, что все в порядке, — призналась актриса.

Сейчас Хэтэуэй воспитывает двоих сыновей от продюсера Адама Шульмана: восьмилетнего Джонатана Роузбэнкса и четырехлетнего Джека. В одном из интервью актриса назвала адом свои многолетние попытки забеременеть. После она решила говорить об этом с поклонницами, чтобы они не чувствовали себя подавленными и изолированными в подобной ситуации, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Хэтэуэй могла исполнить роль Барби вместо Марго Робби в одноименном фильме. Компания Mattel думала о создании киноленты о кукле еще в 2009 году, в 2016 году права на экранизацию приобрела Sony Pictures, а главной претенденткой на роль стала Эми Шумер, позже она отказалась от съемок из-за разногласий с творческой группой, и роль предложили звезде фильма «Дьявол носит Prada».