Это большой стресс для артистов: хореограф «Танцев со звёздами» о проекте

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Шоу «Танцы со звёздами» становится стрессом для артистов, детали создания программы в интервью NEWS.ru раскрыла хореограф Ирина Кашуба.

Звёзды все разные, каждому хореографу нужно быть не просто работать над постановкой, но и быть психологом (смеётся). Это нормально, потому что для каждого звёздного артиста это больший стресс, участвовать в таком конкурсе. У каждого есть уже своя планка, которую они не имеют право опустить, у каждого есть свой статус, и каждый должен достойно выглядеть. Для всех это выход из зоны комфорта, — сказала Кашуба.

Кроме того, хореограф отметила, что телевидение отличается быстротой производства. У артистов нет месяцев для подготовки, как это бывает перед концертными шоу или премьерными спектаклями в театре.

Для телезрителей потом кажется, что как всё красиво: свет, проекции, танец, съёмка, — и мало кто знает, сколько труда в это вложено. Я восхищаюсь тем, как они поддерживают друг друга. Можно сказать, что там образовалась семья, — отметила Кашуба.

Победителем «Танцев со звёздами» стал Сергей Лазарев. Он исполнял номера в паре с Екатериной Осиповой.

Ирина Кашуба — хореограф-постановщик в театрах Москвы. Кроме того, она ставила известные мюзиклы в России: «Призрак оперы», CHICAGO, ZORRO. В 2020 году Кашуба работала над постановкой «Шахматы» в МДМ.

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