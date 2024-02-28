«Это безумно раздражает»: Кеосаян осудил молчание Урганта об СВО Кеосаян заявил, что без телевидения Урганта уже никто не помнит

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Тигран Кеосаян

Телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» назвал пошлым двухлетнее молчание об СВО телеведущего Ивана Урганта и других деятелей культуры. По его словам, сидящим «на бюджете» артистам необходимо либо покидать свои кресла, либо занимать четкую позицию. Кеосаян подчеркнул, что после окончания работы на ТВ Урганта уже мало кто помнит.

Это безумно раздражает (молчание Урганта и других знаменитостей). Где Ваня Ургант и еще много наших товарищей? Сейчас мало кто Ваню вспомнит, телевизор — это скоропортящаяся фигня. Когда ребята твои, племянники, дети погибают, это даже не дурной тон, это пошло... Мы ждем, ну скажи уже что-нибудь, уже два года прошло, сидишь на бюджете, скотина, скажи что-нибудь, не говорит. Опять разочаровал, — высказал свое мнение Кеосаян.

Ранее Кеосаян рассказал, что стал дедушкой. По его словам, внука родила его старшая дочь Александра, мальчика назвали Гаспаром.

Александра родилась в 1994 году, когда Кеосаян был в браке с актрисой Аленой Хмельницкой. У бывших супругов есть еще одна дочь — Ксения, 2010 года рождения. От второй жены — главного редактора RT Маргариты Симоньян — у телеведущего две дочери и сын.

До этого Кеосаян заявил, что Украине не стоило забывать, что она находится рядом с большой империей, с Россией. По его словам, в этом случае Киев должен был быть либо «активно нейтральным», либо партнером РФ.

Украина вместо этого начала строить армию по натовскому образцу, добавил телеведущий. По его словам, де-факто страна уже была частью Альянса. Именно из-за этого Россия и начала специальную военную операцию, объяснил он.