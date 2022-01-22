«Эти глаза напротив»: дочь Валерия Ободзинского показала редкие фото отца

24 января советскому и российскому эстрадному певцу Валерию Ободзинскому исполнилось бы 80 лет.
Зрители помнят его по таким композициям, как «Эти глаза напротив», «Колдовство», «Восточная песня», «Вечная весна», «Твой день», «Мираж», «Первое апреля» и другим. Жизнь Валерия Ободзинского была полна взлётов, когда имя артиста гремело на весь СССР, и падений — при председателе Гостелерадио Сергее Лапине фамилию исполнителя вычеркнули из списков выступающих на Центральном телевидении, он развёлся с женой, сильно пил и работал сторожем на галстучной фабрике. Ободзинский умер 26 апреля 1997 года в возрасте 55 лет.
К 80-летию отца его дочь Валерия предоставила снимки из семейного архива. Редкие кадры Валерия Ободзинского — в галерее NEWS.ru.
Валерий Гольдберг (гитара), Виктор Барсуков (аккордеон), Валерий Ободзинский (контрабас)
Личный архив Валерии Ободзинской
Валерий Ободзинский
Личный архив Валерии Ободзинской
Валерий Ободзинский
Личный архив Валерии Ободзинской
Валерий Ободзинский
Личный архив Валерии Ободзинской
Валерий Ободзинский
Личный архив Валерии Ободзинской
Валерий Ободзинский
Личный архив Валерии Ободзинской
Валерий Ободзинский
Личный архив Валерии Ободзинской
Валерий Ободзинский
Личный архив Валерии Ободзинской
Валерий Ободзинский
Личный архив Валерии Ободзинской
Валерий Ободзинский
Личный архив Валерии Ободзинской
Валерий Ободзинский в детстве
Личный архив Валерии Ободзинской
Валерий Ободзинский с внучкой Александрой, женой Нелли и дочерью Анжелой
Личный архив Валерии Ободзинской
Валерий Ободзинский с дочерью Валерией, 1993 год
Личный архив Валерии Ободзинской
Валерий Ободзинский с дочерью Валерией, 1993 год
Личный архив Валерии Ободзинской
Валерий Ободзинский с женой Нелли и старшей дочерью Анжелой
Личный архив Валерии Ободзинской
Валерий Ободзинский с музыкантами своего ансамбля
Личный архив Валерии Ободзинской
Валерий Ободзинский с первой женой Нелли, матерью их общих дочерей Анжелы и Валерии
Личный архив Валерии Ободзинской
Валерий Ободзинский с родителями, женой Нелли и старшей дочерью Анжелой
Личный архив Валерии Ободзинской
Валерий Ободзинский
Личный архив Валерии Ободзинской