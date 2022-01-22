«Эти глаза напротив»: дочь Валерия Ободзинского показала редкие фото отца

24 января советскому и российскому эстрадному певцу Валерию Ободзинскому исполнилось бы 80 лет.

Зрители помнят его по таким композициям, как «Эти глаза напротив», «Колдовство», «Восточная песня», «Вечная весна», «Твой день», «Мираж», «Первое апреля» и другим. Жизнь Валерия Ободзинского была полна взлётов, когда имя артиста гремело на весь СССР, и падений — при председателе Гостелерадио Сергее Лапине фамилию исполнителя вычеркнули из списков выступающих на Центральном телевидении, он развёлся с женой, сильно пил и работал сторожем на галстучной фабрике. Ободзинский умер 26 апреля 1997 года в возрасте 55 лет.

К 80-летию отца его дочь Валерия предоставила снимки из семейного архива. Редкие кадры Валерия Ободзинского — в галерее NEWS.ru.