https://static.news.ru/photo/49ac7882-1dba-11ea-a975-fa163e074e61_660.jpg Фото: visitestonia.com

Эстонская компания Riigi Kinnisvara, управляющая государственной недвижимостью, продала крепость Николая I за €5 млн.

Возведённая в середине XIX века Батарейная морская крепость расположена на побережье Таллина, сообщается на сайте компании.

Покупателем исторического объекта стала фирма, подконтрольная Урмасу Сыырумаа — одному из богатейших бизнесменов Эстонии.

Начальная стоимость крепости составляла €4,5 млн. Закрыть сделку планируется в январе 2020 года.

Как отмечает «Интерфакс», объект превратят в многофункциональный центр с отелями, ресторанами и жильём.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы с третьей попытки продали на аукционе главный дом графа Шувалова, расположенный на улице Покровка в центре города. Стоимость помещений площадью 1400 кв. метров оценили в 189,3 млн рублей.