«Есть вещи, которые знаю только я»: Понаровская о тайнах Началовой Понаровская заявила о тайнах Началовой, которые она скрыла от родителей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ирина Понаровская

Заслуженная артистка России Ирина Понаровская рассказала, что знает о некоторых тайнах певицы Юлии Началовой, которые неизвестны даже ее родителям. В интервью Светлане Бондарчук для ее YouTube-шоу «Света вокруг света» актриса призналась, что восхищалась талантом Началовой, которая была для нее близкой подругой, и многому у нее научилась.

Я очень многому у нее научилась. В рот ей смотрела — как она поет, чем поет, как дышит. Помню это, будто все было вчера. <...> Я никогда не была сопливой, никогда не сюсюкалась. Могу сказать с гордостью, что есть какие-то вещи, которые до сих пор ее мама и папа не знают. А знаю только я, — заявила Понаровская.

Она рассказала, что впервые услышала Началову в музыкальной программе «Утренняя звезда». Понаровская тогда сразу поняла, что молодую певицу ждет большое будущее. Однако впоследствии актриса отговаривала Началову выходить на большую сцену, чтобы та выбрала семью, но она коллегу не послушалась. Понаровская назвала покойную певицу «огромным куском» своего сердца.

Ранее 17-летняя дочь Началовой Вера Алдонина поделилась видео в пятую годовщину смерти матери. Ролик состоит из архивных фото певицы с коллегами, кадров с ее выступлениями и видео с детских конкурсов, в которых принимала участие артистка. Началова скончалась 16 марта 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности.