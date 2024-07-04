«Если себя не жалеть, то можно умереть»: куда пропала Зимина из «Кармелиты»

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Юлия Зимина

4 июля исполняется 43 года Юлии Зиминой. Актриса известна по главной роли в сериале «Кармелита». Съемки ленты начались 20 лет назад, в 2004-м. Почему у артистки больше не было таких ярких главных ролей, где она сейчас и возможно ли возвращение «Кармелиты» на экраны — в материале NEWS.ru.

Как шли съемки «Кармелиты»

Зимина родилась в городе Красный Кут Саратовской области в семье ветеринара и учительницы. После окончания актёрского факультета Саратовской консерватории актриса переехала в Москву. В 2004-м режиссёр Рауф Кубаев утвердил её на главную роль в сериале «Кармелита» для федерального канала. Как говорила Зимина, съёмки проходили в напряжённом графике: каждый день с утра до вечера и почти без выходных.

«Приезжая со смены домой, не можешь долго уснуть от перенапряжения. Потом вроде бы только глаза закрыла — уже пора вставать. Прекрасно помню, как утром чищу зубы и плачу, от того, как тяжело жить в таком графике месяц за месяцем. Притом, что мне было тогда 23 года и здоровье вроде бы позволяло такой график. И все равно ужасно тяжело справлялась», — призналась Зимина в интервью NEWS.ru.

Почему Зимина отказалась от дальнейших съемок в «Кармелите»

Съемки «Кармелиты» длились шесть лет. Всего в проекте 458 серий. По словам Зиминой, продюсеры хотели его снимать и дальше. Они просили актрису остаться на третий и последующий сезоны. Но она отказалась.

«Могла бы быть бесконечная история. Как „Санта-Барбара“. Но я отказалась. Не хотела состоять только из „Кармелиты“. Два сезона, мне кажется, достаточно. За это время я переиграла, можно сказать, весь мировой репертуар в цыганской юбке», — пошутила актриса.

Как она отметила, с каждым новым сезоном у исполнителя главной роли в сериале обычно увеличивается цифра гонорара. По словам Зиминой, можно было купить себе еще одну квартиру, машины и дачу.

«Деньги не главное для меня. Не хотелось оставаться заложницей одного образа. Есть артисты в современном кинематографе, которые снимаются по 10 и более лет в одной роли. Но я бы так не смогла», — подчеркнула Зимина.

Фото: Vladimir Myshkin/Global Look Press Юлия Зимина

«Можно и умереть от недосыпа»

По словам актрисы, она ни разу не пожалела о своем решении. После завершения съемок в «Кармелите» Зимина ждала новых интересных предложений, они были, но ей не нравились.

«Роли предлагались как на подбор однотипные. Или до тошноты положительная особа, которая закатывает глаза в небо и плачет весь проект под жалобную музыку. Или уже совсем стервы. А мне хотелось и острохарактерную героиню сыграть, и комедию, и трагедию. И фантастику, и про войну...», — объяснила артистка.

Она вспомнила, как раз за разом отказывалась от неинтересных ролей. По ее мнению, именно поэтому ее перестали звать.

В 2015-м актриса, по собственному признанию, «вылетела из актерской обоймы» в связи с рождением дочери. Как добавила звезда, «обо мне как будто забыли, совсем редко стали приглашать».

«В актерской профессии так иногда случается: даже после небольшой паузы сложно вернуться в профессию. Поэтому порой актрисы выбирают движуху по жизни, без детей и без семей», — отметила Зимина.

Она призналась, что с удивлением следит за творчеством коллег, которые снимаются почти в 30 проектах за год. «Парни вообще по три смены подряд работают, не спят: с одного проекта едут сразу на другой. Жажды работы? Или нельзя ни от чего отказываться, чтобы не выпасть из обоймы? Наверное, у каждого свои причины», — предполагает артистка.

Она называет «перебором» такой активный график. «Если себя не жалеть, то можно и умереть от недосыпа. Хочется работать все-таки в удовольствие», — считает артистка.

Какие роли хотела бы сыграть сама Юлия Зимина

Зимина призналась, что одна из ближайших подруг называет ее «Скарлетт О’Хара». По мнению приятельницы, артистка могла бы ярко сыграть эту роль, если бы предложили.

Еще одна знакомая, пересмотрев известный советский фильм «Вокзал для двоих», увидела схожие черты у Зиминой с Людмилой Гурченко: их типаж и энергетика. Сама звезда «Кармелиты» считает «ролью мечты» любую роль старшей коллеги и называет ее одной из своих любимых актрис.

При этом Зимина призналась, что сама «специально не напрашивается» у продюсеров и режиссеров на интересные для роли, поскольку ей «неудобно».

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Юлия Зимина

Где сейчас снимается Зимина

Зимина любит смотреть фильмы вместе с дочерью Симоной, которой сейчас 9 лет. «В смысле кино дочь „всеядная“. Как и я. Она любит и „В джазе только девушки“, и „Я шагаю по Москве“. И „Три орешка для Золушки“, и „Любовь и голуби“, и „Иван Васильевич меняет профессию“... Из „Бриллиантовой руки“ сыплет цитатами. В общем, смотрим много, и разное», — рассказала артистка.

По словам Зиминой, ей нравятся работы режиссера Бориса Хлебникова, а также Жоры Крыжовникова — комедия «Горько» и нашумевший проект «Слово пацана. Кровь на асфальте», который она назвала лучшим сериалом за последние 10 лет. По ее мнению, в нем чувствуется талантливая атмосфера, когда все сложилось: и кастинг, и диалоги, и сценарий. Как добавила Зимина, по художественным достоинствам «Слово пацана» стоит в одном ряду с сериалами «Ликвидация» и «Оттепель».

Ей понравилась актерская игра Ивана Янковского, который, по ее мнению, похож на звезду советского кино Вячеслава Тихонова. Никита Кологривый тоже впечатлил Юлию.

«Иван Янковский — достойное продолжение династии. Притом, что казалось бы, Адидас — „не его“ роль. Так же Вячеслав Тихонов в свое время в фильме „Дело было в Пенькове“ — со своим интеллигентным нутром и внешним видом — смог сыграть человека, который вернулся из тюрьмы. Если артист хороший, то он может все. И Иван Янковский теперь заслуженно занимает вершины актерских хит-парадов... Оба классные — и Янковский, и Кологривый со своим голосом и нутром, на разрыв аорты работает», — считает она.

Зимина также ведет утренние эфиры на федеральном канале и озвучивает мультфильмы — в «Сказочном патруле» и ленте «Кощей. Начало» ее голосом говорит Василиса Премудрая.

Одним из последних проектов звезды стал сериал «Красный 5» режиссера Евгения Шелякина, где она сыграла злодейку Елену. Ее партнерами съемкам стали Денис Шведов, Роман Курцын и Гоша Куценко. Телевизионная премьера картины состоялась в апреле 2024 года на ТНТ.

«Как мы взаимодействовали на съемках с Куценко? В рамках сценария: его герой дотрагивается до меня и теряет голову», — объяснила артистка.

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