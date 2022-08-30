Если книг читать не будешь — скоро геев позабудешь. Как РКН борется с ЛГБТ Роскомнадзор попытался ограничить продажу книг с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений не только детям, но и взрослым. Что из этого вышло?

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

29 августа Российский книжный союз (РКС) ответил на обращение Роскомнадзора (РКН), призвавшего исключить распространение книг с пропагандой ЛГБТ. Как отмечали в РКН, «распространение пропаганды девиантных отношений в любом виде не соответствует традиционным ценностям российского общества и представляет опасность не только для несовершеннолетних». Однако РКС выполнил просьбу РКН лишь частично. По мнению председателя комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской и других опрошенных NEWS.ru экспертов, инициатива Роскомнадзора была недостаточно проработана. Однако вероятность полного запрета распространения подобной литературы в стране остается.

22 августа Роскомнадзор обратился в Российский книжный союз с предложением «исключить распространение литературы, содержащей пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, в рамках саморегулирования книжной отрасли». В ведомстве объяснили, что несмотря на действующий запрет пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних, такие книги остаются доступны.

Спустя неделю книжный союз опубликовал ответное письмо на имя руководителя Роскомнадзора Андрея Липова. В тексте сообщения управляющий вице-президент РКС Леонид Палько сообщает, что разделяет обеспокоенность РКН распространением информации, «носящей деструктивный характер». Однако заявляет, что РКС является общественной организацией, которая помогает участникам рынка работать в правовом поле.

С целью поддержать соблюдение требований действующего законодательства к распространению книжной продукции Российский книжный союз разослал во все книжные, интернет-магазины страны, а также издателям напоминание о необходимости строго соблюдать нормы закона о маркировке и продаже книг со знаком 18+, адресованных взрослой аудитории, — говорится в ответе Роскомнадзору.

О каком-либо дополнительном ограничении продажи книг, которые могут содержать ЛГБТ-пропаганду, в письме РКС речи не идёт. При этом книжный союз выразил готовность оказать «полное содействие Роскомнадзору и другим государственным ведомствам в реализации государственной информационной политики в отношении детей и юношества». В организации отметили, что литература в случае с ЛГБТ не самое большое зло, «так как по своему охвату и доступности для всех возрастных аудиторий интернет-ресурсы несопоставимы с книгами».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по культуре, член фракции «Единая Россия» Елена Ямпольская в беседе с NEWS.ru выразила мнение, что предложение Роскомнадзора не совсем понятно. Она отметила, что определить характерные черты пропаганды в том или ином произведении может только суд.

Никакие сексуальные девиации с участием несовершеннолетних не должны быть в доступе. Я сама за это давно выступаю. Роскомнадзор, конечно, инстанция авторитетная, но речь идёт о предложении, к которому можно прислушаться, а можно и спустить на тормозах, — заявила Ямпольская.

Она напомнила, что подобные предложения нередко поступают от депутатов разных фракций Госдумы и относятся не только к литературе, но и к кино- и театральной сферам.

С Ямпольской согласился член РКС, бывший главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков. По мнению писателя, предложение Роскомнадзора не сдвинет дело, потому что в распоряжении ведомства пока нет четких механизмов. В разговоре с NEWS.ru Поляков предложил создать комиссию экспертов, которая оценивала бы каждое отдельно взятое произведение с точки зрения его опасности для общества.

Если наше общество волнует проблема сохранения традиционных семейных ценностей и, грубо говоря, продуктивной, а не тупиковой половой ориентации, то надо создавать условия. Например, сделать комиссию, в которую будут входить писатели, филологи, сексологи, социологи, психологи. Они бы могли взять на экспертизу какой-то текст и сказать, опасен он или нет. Или определить, если книга выйдет тиражом три тысячи — это неопасно, а тиражом 30 тысяч — уже опасно. Тогда на основании этой комиссии Роскомнадзор принимал бы решение по распространению в магазинах, — предложил Поляков.

Писатель напомнил, что в России не запрещена однополая любовь, как это было в советское время. И даже в начале ХХ века жили гомосексуальные поэты, творившие на высокохудожественном уровне. Поляков привёл в пример Михаила Кузьмина.

Он был именно той ориентации и писал об этом. Тут всё зависит именно от того, высказывание ли это человека на близкую ему тему или пропаганда альтернативной ориентации и путеводитель для подростков в страну однополой секты, — утверждает Поляков.

По его словам, примером последнего стала нашумевшая книга Елены Малисовой и Катерины Сильвановой «Лето в пионерском галстуке». Роман повествует об отношениях двух юношей — пионера Юры и Володи, у которых завязались романтические отношения летом 1986 года. Книга вызвала бурную реакцию в обществе.

Фото: Adams Carvalho. LiveLib/Wikipedia «Лето в пионерском галстуке»

Захар Прилепин призвал сжечь не только книги, но и все издательство Popcorn Books. Никита Михалков расценил публикацию романа как нарушение Конституции, а также отметил, что аббревиатура ЛВПГ, под которой роман известен среди поклонников, очень похожа на ЛГБТ. А председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила в Роскомнадзор просьбу о возбуждении уголовного дела, которая была впоследствии отклонена.

По словам Полякова, «Лето в пионерском галстуке» не имеет никакого отношения к литературе и авторы романа могли написать его по заказу.

Поверьте мне, я один из самых тиражных авторов в России, поэтому знаю, какой тираж может отбить такую рекламу, а какой не может. Так вот тираж «Лета в пионерском галстуке» не может. Я думаю, это заказ. Но от того, что Роскомнадзор пальчиком погрозил, ничего не изменится. Пора уже определяться: либо мы боремся за сохранение традиционных ценностей, либо пускаем дело на самотёк, — говорит писатель.

Мы пытались связаться с Еленой Малисовой и Катериной Сильвановой, которые недавно выпустили продолжение ЛВПГ «О чем молчит Ласточка», но писательницы отказались от комментариев.

По словам писателя Дениса Драгунского, инициатива Роскомнадзора «невыполнима», так как в предложении ведомства нет ни четких определений того, что относить к пропаганде ЛГБТ, ни расшифровки самого понятия «исключения распространения» соответствующей литературы.

Сама по себе эта просьба чрезвычайно непродуманна, абстрактна и совершенно невыполнима. В ней не написано, что такое пропаганда ЛГБТ и что значит «исключить распространение». Когда это говорит публицист, журналист — одно дело. Но государственный чиновник обязан четко определять, чем является и не является запрещаемое. На мой взгляд, брошюрка с условным названием «Дорогие девушки, становитесь лесбиянками» — это пропаганда. А жизнеописание Чайковского — не пропаганда. И что значит «исключить распространение»? Это изъять из библиотек, запретить издания и переиздания или просто продавать с маркировкой «пропаганда ЛГБТ»? — недоумевает писатель.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кроме того, Драгунский усомнился в силе влияния ЛГБТ-книг на совершеннолетних. Он напомнил, что «почти вся страна с утра до вечера смотрит криминальные сериалы и читает соответствующую литературу, однако преимущественная часть населения остается законопослушными гражданами».

А ведь вором и бандитом человеку стать гораздо легче, чем изменить генетическую природу и стать геем, — считает Денис Драгунский.

Писатель выразил мнение, что предложение РКН может противоречить 29-й статье Конституции, гарантирующей свободу слова и распространение информации, и быть попыткой государства установить контроль над литературой.

Однако у Роскомнадзора остается вполне реальная возможность ограничения продаж книг на тему ЛГБТ. Некоторое время назад функционирующий при ведомстве Общественный совет обсудил проект изменений в законодательство «для пресечения дальнейшей популяризации нетрадиционных сексуальных отношений в России». Законопроект о полном запрете пропаганды ЛГБТ уже внесён в Госдуму.