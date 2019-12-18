Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге начал онлайн-трансляцию очереди в музей.
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Камера расположена в Большом дворе Зимнего дворца и показывает вход в Главный музейный комплекс. Специальную кнопку «Веб-камера: очередь» можно найти в разделе «Посетителям», — говорится в публикации «Эрмитажа» во «ВКонтакте».
Как писал NEWS.ru ранее, с января у музея также перенесут рамки металлодетекторов. Они будут располагаться под аркой при входе во двор, а не в здании Зимнего дворца.
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