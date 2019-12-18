https://static.news.ru/photo/775954d8-227b-11ea-bc15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге начал онлайн-трансляцию очереди в музей.

Стрим запустили на сайте, чтобы посетили могли легче определиться, идти им на экспозицию или нет.

Камера расположена в Большом дворе Зимнего дворца и показывает вход в Главный музейный комплекс. Специальную кнопку «Веб-камера: очередь» можно найти в разделе «Посетителям», — говорится в публикации «Эрмитажа» во «ВКонтакте».

Как писал NEWS.ru ранее, с января у музея также перенесут рамки металлодетекторов. Они будут располагаться под аркой при входе во двор, а не в здании Зимнего дворца.