Эмма Стоун хотела появиться в «Круэлле» с мундштуком

https://static.news.ru/photo/f4e75e8a-bfc9-11eb-aaab-96000091f725_660.jpg Эмма Стоун Фото: Disney

Актриса Эмма Стоун хотела появиться в фильме «Круэлла» с ключевой деталью её героини — мундштуком. Disney запретила, так как студия против демонстрации курения в своих проектах. О своём «разочаровании» Стоун рассказала в интервью The New York Times.

В 2021 году такое непозволительно [смеётся]. Нам нельзя курить в кадре в фильмах Disney. И было непросто привыкнуть к тому, что при мне не было того самого мундштука, — рассказала актриса.

Эмма Стоун призналась, что очень хотела повторить свою героиню. Она представляла, как вокруг витают эти зелёные клубы дыма, как было в оригинальном мультфильме студии.

И я не хочу пропагандировать курение, но и живодёрство тоже не поддерживаю, — добавила Стоун.

Напомним, что в оригинале Стервелла Де Виль почти всегда появляется с сигаретой в мундштуке: антагонистка пускала зелёные клубы дыма для манипуляции над чужим сознанием. Сама героиня — злая, жестокая и эгоистичная. Женщина сильно помешана на мехах, что часто подталкивает её к необдуманным поступкам.

Ранее сообщалось, что компания Disney могла купить всю корпорацию Time Warner, владеющую студией Warner Bros., телеканалом HBO и другими активами. Сделка не состоялась, так как владельцы Warner в тот момент уже вели переговоры с технологическим гигантом AT&T.