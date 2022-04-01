Шоумен Леван Тодуа опроверг слухи о том, что Пугачёва ищет работу в Израиле

Российский шоумен Леван Тодуа опроверг слухи о том, что покинувшая Россию вместе с семьёй Пугачёва ищет работу в Израиле. Артист усомнился в достоверности домыслов о том, что Примадонна вдруг решила податься на телевидение. Об этом сообщает «Экспресс-газета».

Это какой-то бред. Алла Борисовна точно ничего вести не будет, ей это не надо, она занимается своими детьми, — возмутился Тодуа.

Однако слухи об оформлении Галкиным и Пугачёвой израильского гражданства артист комментировать не стал, оставив вопрос открытым. Стоит отметить, что Галкин никогда не скрывал своего происхождения, поэтому при желании может претендовать на гражданство Израиля.

Ранее Алла Пугачёва опровергла домыслы о её эмиграции, подчеркнув, что отъезд из России и ситуация на Украине совпали по счастливой случайности. На самом же деле, по словам Примадонны, её отъезд связан с лечением, отдыхом и каникулами детей.

Позже слова артистки подтвердила её концертный директор Елена Чупракова, подчеркнув, что Алла Борисовна уехала из России временно, а она никакого отношения к этому не имеет и распространяться о личной жизни Примадонны не намерена.