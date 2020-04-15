Эми Шумер поменяла имя сыну из-за созвучия со словом генитальный

https://static.news.ru/photo/26fef2fa-7eeb-11ea-bcc6-fa163e074e61_660.jpg Эми Шумер Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская стендап-комедиантка Эми Шумер сообщила, что официально поменяла имя сыну, которому 5 мая исполнится год. Решение было принято из-за созвучия сочетания двух имён со словом генитальный (половой).

Эми и её супруг Крис Фишер назвали первенца Джин Эттел Фишер (Gene Attell Fisher). Среднее имя было выбрано в честь близкого друга актрисы, коллеги по цеху Дэйва (Дэвида) Эттела.

Ребята, вы знаете, что мы официально сменили имя нашему ребёнку Джину? Теперь он Джин Дэвид Фишер. Его звали Джин Эттел Фишер, но мы поняли, что случайно назвали сына «Генитальным», — рассказала Шумер в подкасте 3 Girls, 1 Keith.

Она отметила, что вместе с мужем обсудила смену имени сына с Эттелом, и теперь второе имя мальчика — как первое имя комика. Кроме того, отца Эми зовут Гордон Дэвид Шумер.

Стриминговый сервис Netflix запустит свой комедийный фестиваль, основным фокусом которого будет стендап. Он будет проходить с 27 апреля по 3 мая, в нём примут участие Эми Шумер, Билл Бёрр, Джейми Фокс, Дэвид Леттерман, Джейн Фонда, писал NEWS.ru.