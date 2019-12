https://static.news.ru/photo/2918d66e-20a9-11ea-902a-fa163e074e61_660.jpg Элтон Джон Фото: Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский музыкант Элтон Джон дважды вошёл в шорт-лист кинопремии «Оскар» за музыку к фильмам.

Песни артиста Never Too Late, записанная с поэтом-песенником Тимом Райсом для анимационной картины «Король Лев», и (I’m Gonna) Love Me Again, созданная с его постоянным автором текстов Берни Топином для биопика Rocketman, претендуют на награду в категории «Лучшая оригинальная песня к фильму», сообщается на сайте премии Американской академии кинематографических искусств и наук.

Конкуренцию Элтону Джону составят дуэт Фаррелла Уильямса и Чада Хьюго The Neptunes с композицией Letter to My Godfather из киноленты «Чёрный крёстный отец», Том Йорк и песня Daily Battles к картине «Сиротский Бруклин», певица Бейонсе и Spirit, также вошедшая в «Король Лев», и Рэнди Ньюман, сочинивший I Can’t Let You Throw Yourself Away для «Истории игрушек 4».

Кроме того, опубликован шорт-лист номинантов за лучшую оригинальную музыку к фильмам. Претендентами стали Николас Брителл («Король»), Александр Деспла («Маленькие женщины»), Дэниэл Пембертон («Сиротский Бруклин»), Джон Уильямс («Звёздные войны: Скайуокер. Восход»), Рэнди Ньюман («Брачная история»), Майкл Эбелс («Мы») и Хильдур Гуднадоуттир («Джокер»).

Как писал NEWS.ru, мультипликационный фильм российского режиссёра Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» внесён в шорт-лист претендентов на премию «Оскар».