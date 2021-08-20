Елизавета II пригрозила принцу Гарри и Меган Маркл судом

Королева Великобритании Елизавета II наняла адвокатов и пригрозила судом своему внуку принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, сообщаёт The Sun.

Существует предел того, сколько можно это терпеть. <...> Гарри и Меган узнают и поймут, что повторные нападения недопустимы, — передаёт настроение Елизаветы II, приближённый к ней источник.

Инсайдер отметил: королевские юристы уже консультируются по делу о клевете, но Елизавета всё еще надеется на то, что Гарри и Меган образумятся и перестанут «нападать» на Букингемский дворец. Основной целью атаки придворных юристов станет издательство Penguin Random House, заключившее с принцем Гарри контракт на написание мемуаров, которые тот «пишет не как принц, которым родился, а как человек, которым стал».

Окончательно отношения между Елизаветой II и семьей её внука, принца Гарри, испортились, когда Меган Маркл в одном из своих интервью намекнула на расистские убеждения некоторых членов королевской семьи.

Ранее сообщалось о том, что Меган и Гарри будут крестить свою дочь без соблюдения традиций британской монархии.