Американская актриса Кристен Стюарт снискала мировую известность благодаря роли Беллы Свон в саге «Сумерки». В 2010 году она получила специальную награду BAFTA в номинации «Восходящая звезда». В 2012-м Стюарт возглавила список самых высокооплачиваемых киноактрис, составленный журналом Forbes. Три года спустя она стала первой женщиной-актрисой в истории США, удостоенной французской премии «Сезар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» в драме «Зильс-Мария».

Стюарт снималась в таких известных фильмах, как «Комната страха» (2002), «В диких условиях» (2007), «Парк культуры и отдыха» (2009), «Ранэвэйс» (2010), «На дороге» (2012), «Белоснежка и охотник» (2012), «Всё ещё...