Российская певица и автор песен Елена Темникова отмечает свой 35-й день рождения. Приобретя известность благодаря проекту «Фабрика звёзд», Елена стремительно набрала популярность в группе Serebro, участницами которой помимо неё стали Ольга Серябкина и Марина Лизоркина. Впервые коллектив выступил для широкой аудитории в финале конкурса песни «Евровидение» 12 мая 2007 года в Хельсинки, куда его отправил «Первый канал». Serebro тогда заняли третье место. Покинув группу в 2014 году, Елена Темникова начала сольную карьеру. В январе 2019 года у певицы вышел уже четвертый альбом TEMNIKOVA 4. Творчество Елены не стоит на месте, продолжают выходить песни и клипы с её участием.
Группа «Serebro» в Хельсинки на «Евровидении-2007»
Andrey Chepakin/Russian Look
Группа «Serebro», 2008 год
Anatoly Lomohov/Russian Look
Концерт «Big Love Show», Группа «Serebro», 2014 годод
Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Елена Темникова, 2016 год
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Церемония «МУЗ-ТВ 2018»
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Конкурс «Новая волна - 2019»
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Ницца, Франция, 2019 год
lenatemnikovaofficial/instagram.com
lenatemnikovaofficial/instagram.com
lenatemnikovaofficial/instagram.com
На озере Байкал, 2020 год
lenatemnikovaofficial/instagram.com
lenatemnikovaofficial/instagram.com
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