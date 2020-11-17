Елена Воробей объяснила, почему попросила помочь артистам льготами

https://static.news.ru/photo/7cbc8458-28f2-11eb-ae18-fa163e074e61_660.jpg Елена Воробей Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Заслуженная артистка России Елена Воробей объяснила свою просьбу помочь артистам льготами на фоне пандемии коронавируса. Некоторое время назад её призыв вызвал шквал негодования в Сети.

По словам Воробей, в настоящее время артисты остро нуждаются в поддержке со стороны государства. Так, речь идёт о тех деятелях культуры, чьи гонорары не исчисляются миллионами.

Я говорю о театральных артистах, о штате концертных площадок, о тех, кто вообще в этой индустрии развлечений. Мы все хотим одного — скорее вернуться к нормальной жизни. Но в этих условиях мы меньше всего хотим протягивать руку, просить о помощи, — отметила Воробей в беседе с Пятым каналом.

Артистка также добавила, что многие её знакомые вынуждены идти работать курьерами, водителями и разнорабочими. Решить проблему утраченного заработка из-за COVID-19 могли бы льготы, предоставляемые государством.

Ранее NEWS.ru писал, что российские власти пока не обсуждают меры поддержки артистов и деятелей культуры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что съёмки телевизионные и киносъёмки не запрещены при соблюдении всех требований санитарных властей.