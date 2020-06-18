Эксперты рассказали, что делать с билетами на отменённые концерты

https://static.news.ru/photo/6a3f49de-b168-11ea-905a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Из-за пандемии коронавируса в стране были отменены практически все музыкальные фестивали. Зрителям вместо денег за неиспользованные билеты предлагают ваучеры на мероприятия, которые пройдут через год.

Издание «Вечерняя Москва» выяснило , насколько законны действия организаторов.

Так, в частности, в этом году не состоятся фестивали «Дикая мята», «Рок над Волгой», Park Live и «Усадьба Jazz». Последним был отменён фестиваль «Нашествие», который собирал от 170 до 200 тысяч любителей рок-музыки. Зрители, желающие вернуть деньги за уже купленные билеты, теперь не могут получить их обратно. Организаторы заявляют, что концертная отрасль была признана пострадавшей от коронавируса, в связи с этим билеты на перенесённые концерты и фестивали являются действительными и возврат по ним денежных средств не осуществляется.

По словам юриста Московской коллегии адвокатов Сергея Догилева, организаторы вправе предоставлять вместо билетов ваучеры, как делают авиакомпании, но если потребитель захочет вернуть деньги, это его право.

Если деньги не возвращают, обращайтесь в суд. Другого варианта нет. Да, это может быть довольно хлопотно, но ждать следующего года захотят не все. Особенно если учесть, что программа фестивалей может меняться, — сказал он.

В тоже время президент крупного агентства по организации мероприятий Владимир Зубицкий считает, что стоит поберечь билеты до следующего года, поскольку программа фестивалей практически не изменится.

Летом у артистов, как правило, почти нет гастролей — остаются одни фестивали. Вряд ли кто-то откажется от выступлений, — отметил он.

Как писал NEWS.ru, жители Москвы за период режима изоляции, введённого в связи с пандемией коронавируса, сдали 25% билетов, купленных в театры и другие учреждения культуры. Руководитель департамента культуры города Александр Кибовский заявил, что московская аудитория проявила лояльность и не стала поддаваться панике. Он также напомнил, что в столице с 9 июня разрешено проводить репетиции театральных коллективов, отметив, что при этом рекомендуется собираться группами не более 10 человек.