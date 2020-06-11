Эксперты назвали самую популярную российскую книгу

https://static.news.ru/photo/2d4f8e7c-abf4-11ea-a2b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Роман «Зулейха открывает глаза» автора Гузель Яхиной возглавил рейтинг самых популярных российских книг. Список подготовили к празднованию Дня России.

Наиболее востребованными книгами также стали «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!» психолога Андрея Курпатова, мотивационный бестселлер «100 способов изменить жизнь» Ларисы Парфентьевой, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитику книжного сервиса MyBook. Следом идут последняя часть детективного цикла об Эрасте Фандорине под названием «Не прощаюсь» Бориса Акунина и рассказ «Яблоки из сада Шлицбутера» Дины Рубиной.

В исследовании приняли участие только те произведения, которые были написаны после 12 июня 1992 года, так как с этой даты в нашей стране ежегодно празднуется День России, — говорится в сообщении.

Всего исследователи проанализировали более 800 тысяч профилей пользователей. В топ-15 также вошли «Обитель» Захара Прилепина, сборник рассказов «Дома стоят дольше, чем люди» Виктории Токаревой и «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова.

Как писал NEWS.ru, онлайн-продажи книг в России выросли на 27% в период режима изоляции, введённого в связи с пандемией коронавируса. Глава Российского книжного союза Сергей Степашин рассказал, что за два месяца карантина прошло 600 презентаций, с которыми ознакомились 15 млн читателей.