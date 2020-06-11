Эксперты назвали самую популярную российскую книгу

Роман «Зулейха открывает глаза» автора Гузель Яхиной возглавил рейтинг самых популярных российских книг. Список подготовили к празднованию Дня России.
Наиболее востребованными книгами также стали «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!» психолога Андрея Курпатова, мотивационный бестселлер «100 способов изменить жизнь» Ларисы Парфентьевой,
В исследовании приняли участие только те произведения, которые были написаны после 12 июня 1992 года, так как с этой даты в нашей стране ежегодно празднуется День России, — говорится в сообщении.
Всего исследователи проанализировали более 800 тысяч профилей пользователей. В топ-15 также вошли «Обитель» Захара Прилепина, сборник рассказов «Дома стоят дольше, чем люди» Виктории Токаревой и «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова.
Как писал NEWS.ru, онлайн-продажи книг в России выросли на 27% в период режима изоляции, введённого в связи с пандемией коронавируса. Глава Российского книжного союза Сергей Степашин рассказал, что за два месяца карантина прошло 600 презентаций, с которыми ознакомились 15 млн читателей.
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