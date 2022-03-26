«Мифы Дома на Трубе»: чем запомнится экскурсия в «Школе современной пьесы»

26 марта в рамках акции «Ночь театров» в московском театре «Школа современной пьесы» прошла эксклюзивная экскурсия «Мифы Дома на Трубе». Это уникальный исторический особняк на Трубной площади, сохранивший фундамент, стены и детали интерьера XIX века.

Актёры театра, выступавшие в роли гидов, провели посетителей по всему зданию и рассказали о событиях, происходивших в его залах, украшенных лепниной и колоннами.

Москвичи и гости столицы прошли по извилистым лестницам и коридорам, увидели подлинные фрески XIX столетия и витражи, а также побывали в обеденном зале, в котором бывал Антон Чехов, а Фёдор Достоевский прочёл знаменитую речь об Александре Пушкине.

Актёры театра рассказали о судьбе здания в послереволюционные годы, а также о том, как и когда в Дом на Трубе вошёл театр «Школа современной пьесы».

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