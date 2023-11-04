Эксцессы из-за «Щелкунчика»: как попасть на балет в Большой театр ГАБТ: информации об эксцессах при продаже билетов на балет «Щелкунчик» нет

Фото: Артём Геодакян/ТАСС

Очереди при продаже билетов на балет «Щелкунчик» в Государственном академическом Большом театре (ГАБТ) растянулись на сотни человек. Перекупщики предлагают билеты с большой наценкой без каких-либо гарантий. Как попасть на спектакль, что говорят в театре?

Что сейчас происходит у здания Большого театра

Всего у Большого театра формируются две очереди. В первой стоят, чтобы получить браслет, дающий право приобрести билет. В ней с 3 ноября собралось около тысячи человек — шеренга растянулась почти на километр. Таких браслетов, по данным телеканала, в сутки выдают всего 400 штук, сообщал Telegram-канал «Звезда».

Вторая очередь у Большого театра появилась 4 ноября. В ней выстраиваются те, кто уже получил браслет, теперь им предстоит приобрести билет. «Подъем» писал, что с помощью браслета нельзя купить второй билет на еще одного взрослого, а отдать билет можно только кому-то из членов семьи, предоставив документальное подтверждение родства.

Как рассказали в ГАБТ, вчера в течение дня и вечером организацией очереди занимались правоохранительные органы. Сегодня утром продажа билетов началась и идет в штатном режиме.

«Сегодня утром продажа билетов началась и идет спокойно в штатном режиме. Никакой информации об эксцессах у театра нет», — сказали в пресс-службе.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин отмахнулся от вопроса журналиста «Известий» о проблемах с продажей билетов и не стал отвечать.

При этом утром «Известия» сообщили, что многие из тех, кто часами стояли на морозе в очереди в Большой театр, чтобы получить браслет, дающий право купить билеты на балет «Щелкунчик», остались ни с чем. В то же время в соцсетях уже можно найти объявления о продаже этих браслетов — стоимость начинается от 15 000 рублей.

«Билеты на балет „Щелкунчик“. 248-й — сезон. Большой театр, Историческая сцена. Декабрь/январь, 2023/2024, 6+. Билеты на ваши ФИО и паспортные данные. Цена — от 50 000 ₽. Предоплата 100%. В запросе указывайте дату, время, количество билетов, места, ФИО и номер паспорта», — пишет один из перекупщиков на сайте объявлений.

Ранее в ГАБТ объясняли систему браслетов желанием огородить зрителей от мошенников, которые создают фейковые сайты для продажи и браслетов, и билетов.

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Как купить билеты на «Щелкунчика» без очередей

Балет Петра Чайковского традиционно показывают в конце года. В этом году «Щелкунчик» будут давать с 23 декабря по 7 января. Стоимость билетов — от 2 000 до 20 000 рублей.

В первый день продаж билеты поступают в кассу, а затем — на сайт. В кассе нужно отстоять очередь и предъявить паспорт на каждый билет, поскольку на самые популярные спектакли билеты именные.

На «Щелкунчика» в сутки продают около 600 билетов. Те, которые остаются после продажи в кассах, поступают на сайт. Там можно купить электронный сертификат (с указанием паспортных данных) и обменять его до представления в кассе театра на билеты (предъявив паспорт и банковскую карту, которой оплачивали покупку).

«Для покупки электронного билета необходимо зарегистрироваться и создать личный кабинет на сайте на странице „Визит в театр“ (https://bolshoi.ru/visit/historic-stage). В качестве логина, как правило, используется адрес электронной почты. Важно соблюдать регистр при внесении данных. Для удобства пользования личным кабинетом предлагается указать фамилию, имя, отчество, электронный адрес и телефон для связи», — говорится в правилах продажи билетов в ГАБТ.

Где еще можно посмотреть «Щелкунчика»

Балетно-симфонической поэмой можно насладиться на Большой сцене Российского молодежного театра (РАМТ). Постановку также можно посмотреть в Большом зале Кремлевского дворца.

Столичные театры предлагают посмотреть не только балет «Щелкунчик», но и спектакли. Например, в «Москонцерт Холле» и Московском театре кукол проходят красочные постановки для детей. Кроме того, в Зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя можно попасть шоу «Щелкунчик» с 3D спецэффектами.

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