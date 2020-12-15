Экс-возлюбленная Гафта рассказала о затяжной депрессии актёра

https://static.news.ru/photo/b2360aea-3edd-11eb-9bbd-fa163e074e61_660.jpg Валентин Гафт Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывшая возлюбленная актёра Валентина Гафта, художница Елена Никитина, которая родила от него внебрачного сына, рассказала о затяжной депрессии артиста.

Валентин очень переживал уход дочери из жизни, ему было очень тяжело. Долгое время был в депрессии, — подчеркнула Никитина в эфире программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым».

По её словам, однажды она написала Гафту письмо, надеясь поддержать актёра в его непростой момент жизни. Послание получилось очень человечным, хотя художница долгое время не решалась говорить с артистом о трагедии.

В 1973 году у Гафта родилась дочь Ольга. Летом 2002 года девушка совершила самоубийство. На тот момент ей не было и тридцати лет.

Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Его 72-летняя супруга Ольга Остроумова рассказала, что причиной смерти стали последствия инсульта, который актёр перенёс в 2019 году.

Гафт окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Московском драматическом театре, «Ленкоме», Театре имени Моссовета, «Современнике». В 1956 году артист дебютировал в кино с ролью в фильме «Убийство на улице Данте». Зрители запомнили Гафта по картинам «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово...», «Небеса обетованные», «Мастер и Маргарита» и многим другим.

Ранее NEWS.ru писал, что Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.