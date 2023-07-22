Экс-ведущая «Спокойной ночи, малыши» раскритиковала сериал «Ми-ми-мишки» Телеведущая Татьяна Судец раскритиковала мультсериал «Ми-ми-мишки» из-за ртов героев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущая Татьяна Судец

Заслуженная артистка России, экс-ведущая программы «Спокойной ночи, малыши» Татьяна Судец раскритиковала программу и демонстрируемый там мультсериал «Ми-ми-мишки» в беседе с NEWS.ru. По мнению артистки, создателям передачи следует тщательнее отбирать мультфильмы, которые показывают юным зрителям.

Недоумение Судец, в частности, вызвали герои мультсериала «Ми-ми-мишки».

Нынешние «Спокойной ночи, малыши» мне не нравятся. В мультфильмах — я смотрю со своими внуками — рты у лисичек, мишек все на боку. Сравните с чудными, талантливо отрисованными и выполненными советскими мультфильмами, — поделилась мнением Татьяна Судец.

Также она считает, что в России нет детского телевидения. Канал «Карусель» Судец назвала «не очень интересным».

Ранее Татьяна Судец выразила благодарность своему коллеге Андрею Малахову за приглашение в эфир телешоу «Песни от всей души» участников и героев специальной военной операции на Украине. Она назвала такие программы правильным решением и призвала показывать на ТВ больше достойных людей.

При этом уехавших из России после начала специальной военной операции на Украине артистов, которые были признаны Минюстом РФ иноагентами, надо называть крысами, заявила Судец. По ее мнению, покинувших страну нельзя прощать, иначе они почувствуют свою безнаказанность.