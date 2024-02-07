Экс-глава Большого театра будет выбирать лучшие спектакли России Урин возглавил проект отбора лучших спектаклей России «Театральный маршрут»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Урин

Бывший генеральный директор Большого театра Владимир Урин возглавил проект «Театральный маршрут», специализирующийся на отборе спектаклей для показа в регионах России. В подкасте «Культурная страна» он пояснил, что суть проекта заключается в выборе лучших постановок.

Речь идет об очень осознанной программе, когда лучшие спектакли, которые оценены прессой, критиками, которые вызвали наиболее серьезный общественный резонанс, интерес к ним, могли бы поехать в Россию... Речь идет о том, что мы со специалистами отсматриваем, определяемся с лучшими спектаклями, делаем программу, находим партнеров, способных нас поддержать. Эти проекты все полностью делаются на спонсорские средства, — сказал он.

По словам Урина, сначала команда специалистов отбирает из готовых спектаклей самые лучшие, после составляется программа, а затем она показывается в театрах России. Он также подчеркнул, что это делается для того, чтобы российские зрители могли познакомиться с самыми выдающимися постановками.

Ранее сообщалось, что Московский театр «Современник» отменил ближайшие показы спектакля «Потанцуем...» по пьесе Людмилы Улицкой, которые были запланированы на февраль и март. Проблемы у писательницы начались после ее разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, где она призналась, что отправляла деньги на Украину. Также литератор сообщила, что ей не нравятся теракты, устроенные спецслужбами Украины на территории России, но она считает, что у Киева есть на это право.