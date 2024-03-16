«Его все обожали»: каким запомнят Ширвиндта коллеги и друзья

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Ширвиндт

15 марта стало известно, что президент Театра сатиры, советский актер, театральный режиссер и педагог Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни. Это без преувеличения огромная потеря для отечественной культуры. Друзья и коллеги Ширвиндта рассказали NEWS.ru, каким он останется в их памяти навсегда.

Что сказали Лещенко и Бабаян о смерти Ширвиндта

Народная артистка России, вдова ближайшего друга Ширвиндта актера Михаила Державина Роксана Бабаян заявила в беседе с NEWS.ru, что ее ошарашила новость о смерти Александра Ширвиндта. Она назвала актера целой эпохой и отметила, что хорошо его знала.

«Господи, помилуй. Наша жизнь — минута, и все. Конечно, я его хорошо знала. Вы меня ошарашили до такой степени... Даже не могу ничего сообразить. Как это пережить? Понимаете, что это такое? Это наша целая жизнь общая с Михаилом Михайловичем [Державиным]. Александр Анатольевич — это эпоха», — сказала Бабаян.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко был не менее близок с Ширвиндтом. Смерть друга певец назвал личной утратой. Он отметил, что пережил с артистом множество событий, которые их породнили.

«Это очень печально. Есть люди, которые уходят, и ты понимаешь, что умер по-настоящему твой родной человек, близкий человек. Не просто артист, которого ты знаешь, любишь, с которым ты прожил какое-то время. Просто частица тебя», — сказал музыкант.

Лещенко рассказал, что у него на столе лежит книга режиссера. По его словам, он периодически листает ее.

«У меня на столе лежит его книжка постоянно с подписью. Единственная такая, которая постоянно лежит на столе. Я ее иногда листаю, две-три страницы, и думаю, как мало таких интеллигентных людей. Для меня это трепетно. Когда читаешь все про Сашу, все это переживаешь. Мы прошли по жизни одним маршрутом, много в поездках были. Очень печально», — заключил Лещенко.

«Это страшная потеря»

Народная артистка России Зоя Зелинская высказала мнение, что в лице Ширвиндта ушел человек, который «мог каждого развеселить и развлечь, удивить и обрадовать».

«Его смерть — это большая трагедия, Александра Анатольевича любил весь театр. На протяжении многих лет он возглавлял театр, несмотря на все сложности выполнял свою работу на благо всей труппы. Конечно, в последние годы ему было тяжело, поэтому выражаю глубочайшие соболезнования его семье, которую я очень люблю. Ушел человек, который мог каждого развеселить и развлечь, удивить и обрадовать», — заявила она.

Российский режиссер и актер Андрей Житинкин сравнил с ударом по голове новость о смерти народного артиста РФ Александр Ширвиндта. В беседе с NEWS.ru он назвал покойного артиста своим учителем, который его опекал. Постановщик поделился, что все обожали Ширвиндта, а сам он был очень нежной и трогательной личностью.

«Вы меня, конечно, ударили по башке. Вообще он считается моим учителем, потому что он всю жизнь преподавал в Щукинском институте, потом опекал везде, потом пригласил меня в Театр сатиры, где я поставил много спектаклей. Он заботился всегда о том, кто придет за ним. Это было удивительно. Он всегда говорил: „Кто дышит нам в затылок?“» — отметил Житинкин.

Он выразил сожаление, что Ширвиндт не дожил до своего 90-летнего юбилея, который ждали все его ученики, коих много не только в России, но и за границей. По словам Житинкина, народный артист был для всех самым любимым профессором.

«Его все обожали, все всегда брали у него в долг, никогда не возвращали, он всем все прощал. Конечно, его знают зрители как очень яркого комедийного, а он был человек очень трогательный. Он был очень нежный внутри, закрытый. Это потеря страшная», — заключил Житинкин.

Народная артистка России Наталья Селезнева заявила в беседе с NEWS.ru, что ей тяжело слышать новости о смерти Ширвиндта. По ее словам, они вместе 50 лет играли на сцене, заканчивали дин институт и дружили семьями.

«Отлично знала. Играли, дружили, отдыхали вместе. Семьями дружили. Очень тяжело, хотя возраст преклонный у него. Через три месяца ему исполнилось бы 90. Очень тяжело», — сказала Селезнева.

Что сказал Сафронов о смерти Ширвиндта

Художник Никас Сафронов рассказал NEWS.ru, что постоянно приглашал режиссера Александра Ширвиндта на празднование своего дня рождения и тот создавал вокруг себя «вихрь интереса». Они вместе весело проводили застолья с юмористом Владимиром Винокуром и режиссером Олегом Табаковым, отметил художник.

«Ширвиндт создавал вихрь интереса, когда приходил ко мне на день рождения. У меня за отдельным столом сидели Табаков, Ширвиндт, Винокур. Все время смеялись. У него был свой почерк, узнаваемый голос, манера игры, как у Пикассо, Дали. Как у Аль Пачино, Де Ниро, Хопкинса», — сравнивает Сафронов.

Художник добавил, что Ширвиндт был уникальным человеком. Сафронов рассказал, что писал портреты режиссера.

«Уникальный актер, уникальный человек, со своим лицом, узнаваемый. Его ни с кем не спутаешь, мог сыграть кого угодно. Хоть Станиславского, хоть кого. <...> Я писал его портреты. Глубокий, душевный, сердечный, теплый, незлобный, любил своих друзей, актеров. Помогал, поддержали. Ушел пласт, эпоха, история», — рассказал художник.

«Однажды у меня на дне рождения отдельно сидели за столом Ширвиндт, а он всегда вокруг себя создавал вихрь интереса. И как-то ко мне на день рождения прилетела Софи Лорен, села за столами с министрами, важными сановниками кремлевскими. А за столом отдельно у меня дома сидели Табаков, Ширвиндт, Винокур. И там все время смеялись. Софи Лорен спросила, а почему там все время смеются? Можно я к ним подсяду? И она подсела к ним, сфотографировалась. Через какое-то время она начала понимать, ей переводчик переводила, и тоже стала хохотать», — вспомнил Сафронов.

Художник добавил, что обычно во время своих визитов к нему Лорен уходила уже в 20:00 , но в тот раз актриса засиделась до самой ночи, поскольку ей было крайне интересно в новой компании.

Народный артист России Юрий Назаров признался, что Ширвиндт был для него членом семьи, с которым они виделись, к сожалению, не так часто, как хотелось бы.

«Очень грустная, скорбная новость. Мы же одна семья, учились в одном училище, только на разных курсах, он постарше был. В волейбол играли, на ТВ выступали. Он женат на двоюродной сестре моей жены, мы родственники. Нам нечасто удавалось видеться, ходить в гости, к сожалению», — сказал артист.

Назаров вспомнил связанную с Ширвиндтом семейную историю. Тогда одна из родственниц отпустила шутку в адрес ветерана Великой Отечественной войны, и все, кроме артиста, рассмеялись.

«Александр Анатольевич был человеком совести и разума. Как бы вам интеллигентно выразиться. У нас жены — девушки простые. У родной сестры моей жены был муж Виктор Беседин, который прошел Великую Отечественную, но потерял там ногу. Помните песню: „Здравствуй, мама, воротились мы не все, босиком бы пробежать по росе“. А его супруга — сестра моей супруги — пошутила: „Здравствуй, мама, воротился я не весь“. Девочки наши хохотали. А двое не хохотали — я и Ширвиндт. В этом весь Ширвиндт: совесть и разум», — отметил Назаров.

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