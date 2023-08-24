«Его любили»: Охлобыстин высказался об актере Назарове Охобыстин: творчество актера Назарова любили до того, как он стал иноагентом

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Дмитрий Назаров

Россияне любили творчество актера театра и кино Дмитрия Назарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) до того, как он стал иноагентом, заявил артист, режиссер и писатель Иван Охлобыстин. Отвечая на вопрос журналиста NEWS.ru он подчеркнул, что труды каждого деятеля нужно расценивать в совокупности со временем, в котором он творит.

Придумали галерею героев — сотрудники часовой промышленности выбирают любимого артиста, который и трудолюбив, и талантлив. Среди прочих они выбрали Назарова. Мы еще до этих событий вручили ему статуэтку. И вот сейчас предъявляют претензии, что он — иноагент. Да, сейчас он иноагент, но тогда, и историю нельзя менять, он был популярен. Его любили люди. Наверное и здесь так же. Надо по времени спрашивать, можем ли мы слушать музыку иноагентов? Конечно. Их музыка — это наша музыка, — считает Охлобыстин.

Он подчеркнул, что если бы не было социальной среды и культуры России, артистам-иноагентам было бы не о чем писать. По мнению Охлобыстина, все творения деятелей культуры принадлежат народу.

Ранее рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признался, что жалеет об эмиграции в США, и попросил прощения за то, что покинул Россию. Он заявил, что скучает по родине, и выразил надежду, что однажды вернется в российские чарты.