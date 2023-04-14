«Его колбасило»: друг раскрыл отношение Богомолова к статусу свекра Собчак Кинокритик Шпагин: отца Богомолова не радовало, когда его называли свекром Собчак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Богомолов, Ксения Собчак

Журналиста, кинокритика, отца режиссера Константина Богомолова Юрия Богомолова «колбасило» и «очень не радовало», когда в прессе его представляли свекром Ксении Собчак, рассказал NEWS.ru друг и коллега Богомолова-старшего кинокритик Александр Шпагин. По его словам, с этим ничего не поделаешь, так как «мы живем в мире попсы».

Когда Костя женился на Ксении, Юрия Александровича стали позиционировать в прессе как свекра Собчак. Это его очень не радовало. Его колбасило от этого! — рассказал Шпагин.

По его словам, сыном Юрий Богомолов «не просто гордился, это слишком слабое слово» — они были «единым телом».

Он все время говорил «мы» вначале. То есть если кто-то наезжал на какой-то спектакль Кости, то Юрий Александрович недоумевал и возмущался: «Почему нас ругают?!». Он жил единым телом с ним. Как с ребенком. «А у нас зубки прорезались, мы уже вот агукаем». Все время «мы» по поводу себя и сына. И они были огромные друзья, что нечастый случай, — отметил друг Богомолова.

Советский и российский кинокритик, телевизионный обозреватель Юрий Богомолов умер утром 14 апреля в возрасте 86 лет. Причина смерти пока не известна.

Юрий Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде. Он работал заведующим отделом культуры в газете «Известия», телеобозревателем в «Российской газете», а с декабря 2017 года стал колумнистом в журнале «Сноб».