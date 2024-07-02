«Его биография вошла в историю»: вдова Матвеева о смерти знаменитого мужа Вдова актера Матвеева: его биография вошла в историю театра и Ленинграда

Фото: legion-media.ru

Владимир Матвеев

Биография актера Владимира Матвеева, ушедшего из жизни на 73-м году жизни, вошла в историю театра и Ленинграда, рассказала его вдова Юлия. В беседе с NEWS.ru она отметила, что ее супруг — выдающийся петербургский артист. Матвеева заявила, что ее муж был одним из любимых учеников Игоря Владимирова.

Владимир [Матвеев] — выдающийся петербургский артист с прекрасной школой Игоря Петровича Владимирова. Он был одним из любимых его учеников. У него были выдающиеся роли, например Алексея Вронского в «Анне Карениной» и Ихарева в «Игроках». Его биография, конечно, вошла в историю театра и Ленинграда, — рассказала вдова.

По словам Матвеевой, ее супруг учился на выдающемся курсе вместе с нынешним худруком Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета Ларисой Луппиан и режиссером Олегом Леваковым. Она напомнила, что последний ушел из жизни полтора месяца назад.

У них был выдающийся курс: это наш нынешний худрук Лариса Луппиан, Сережа Мигицко, это великолепный режиссер и артист Олег Леваков, которого мы полтора месяца назад похоронили. И вот теперь Владимир Михайлович, — добавила Матвеева.

Луппиан ранее рассказала, что Матвеев был выдающейся личностью. Она отметила, что все скорбят из-за смерти актера. По словам Луппиан, Матвеев был очень хорошим артистом и мастером своего дела, но достаточно сложным человеком.