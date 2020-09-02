Лучшие роли Бориса Клюева

Ушёл из жизни народный артист Российской Федерации Борис Клюев.

Молодому зрителю Клюев знаком прежде всего по роли Николая Петровича Воронина в отечественном ремейке американского ситкома «Все любят Рэймонда». Однако более старший зритель без труда вспомнит и другие знаковые роли актёра: граф Рошфор в телефильме «Д’Артаньян и три мушкетёра», Майкрофт Холмс в телесериале про легендарного сыщика. Кроме того, Борис Клюев участвовал в дубляже многих иностранных мультфильмов и кинолент. Именно его голосом говорил Саруман в «Братстве кольца».