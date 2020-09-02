16+

Рубрики

Медиа

Архив

Культура

Лучшие роли Бориса Клюева

11:31, 02 сентября 2020 18
Фото: Малый театр России/vk.com

Ушёл из жизни народный артист Российской Федерации Борис Клюев.

Молодому зрителю Клюев знаком прежде всего по роли Николая Петровича Воронина в отечественном ремейке американского ситкома «Все любят Рэймонда». Однако более старший зритель без труда вспомнит и другие знаковые роли актёра: граф Рошфор в телефильме «Д’Артаньян и три мушкетёра», Майкрофт Холмс в телесериале про легендарного сыщика. Кроме того, Борис Клюев участвовал в дубляже многих иностранных мультфильмов и кинолент. Именно его голосом говорил Саруман в «Братстве кольца».

Кадр из фильма «Гроза»

kino-teatr.ru

Кадр из фильма «Д'Артаньян и три мушкетёра»

kino-teatr.ru

Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

kino-teatr.ru

Кадр из фильма «Графиня де Монсоро»

kino-teatr.ru

Кадр из сериала «Улица разбитых фонарей»

kino-teatr.ru

Кадр из сериала «Убойная сила»

kino-teatr.ru

Кадр из сериала «Воронины»

kino-teatr.ru

Малый театр России/vk.com

Сцена из спектакля «Мольер»

Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Сцена из спектакля «Перед заходом солнца»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Кадр из сериала «Общая терапия»

kino-teatr.ru

Кадр из сериала «Бальзаковский возраст, или все мужики сво… 5 лет спустя»

kino-teatr.ru

Сцена из спектакля «Маскарад»

Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Сцена из спектакля «Школа налогоплательщиков»

Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Софья Сандурская/АГН «Москва»

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео