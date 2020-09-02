Лучшие роли Бориса Клюева

Ушёл из жизни народный артист Российской Федерации Борис Клюев.
Молодому зрителю Клюев знаком прежде всего по роли Николая Петровича Воронина в отечественном ремейке американского ситкома «Все любят Рэймонда». Однако более старший зритель без труда вспомнит и другие знаковые роли актёра: граф Рошфор в телефильме «Д’Артаньян и три мушкетёра», Майкрофт Холмс в телесериале про легендарного сыщика. Кроме того, Борис Клюев участвовал в дубляже многих иностранных мультфильмов и кинолент. Именно его голосом говорил Саруман в «Братстве кольца».
Кадр из фильма «Гроза»
kino-teatr.ru
Кадр из фильма «Д'Артаньян и три мушкетёра»
kino-teatr.ru
Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
kino-teatr.ru
Кадр из фильма «Графиня де Монсоро»
kino-teatr.ru
Кадр из сериала «Улица разбитых фонарей»
kino-teatr.ru
Кадр из сериала «Убойная сила»
kino-teatr.ru
Кадр из сериала «Воронины»
kino-teatr.ru
Малый театр России/vk.com
Сцена из спектакля «Мольер»
Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
Сцена из спектакля «Перед заходом солнца»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Кадр из сериала «Общая терапия»
kino-teatr.ru
Кадр из сериала «Бальзаковский возраст, или все мужики сво… 5 лет спустя»
kino-teatr.ru
Сцена из спектакля «Маскарад»
Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
Сцена из спектакля «Школа налогоплательщиков»
Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
Софья Сандурская/АГН «Москва»
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