«Египетская сила»: режиссёр «Ворониных» показал последний день с Клюевым

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Режиссёр сериала «Воронины» Александр Жигалкин, где от первой до последней серии играл одну из главных ролей Борис Клюев, показал последний съёмочный день актёра. Продолжение сериала после смерти актёра решено больше не снимать.

Действие происходит в Сочи, на набережной собрались все звёзды сериала. В центре внимания — Борис Клюев, сериальный глава семейства.

Актёров тепло приветствует аплодисментами и снимает на камеры толпа зрителей на берегу. Борис Клюев улыбается и нежно обнимает плачущих «невесток» — Юлию Куварзину и Екатерину Волкову.

Сегодня девять дней, как ушёл Борис Владимирович. Вспоминаю прекрасные годы совместной работы и дружбы. Вспомните и вы его сегодня. Это видео снято в последний день экспедиции в Сочи, где мы снимали финальный, как теперь понятно, сезон «"Ворониных", — подписал пост Жигалкин.

Пока Клюев был жив, директор канала СТС Вячеслав Муругов вёл переговоры с актёрами о съёмках ещё двух сезонов «Ворониных». Но всё закончилось с уходом из жизни Клюева.

Актёр умер 1 сентября. Ему было 76 лет. Его роль в сериале «Воронины» стала самой любимой у зрителей, его фраза «египетская сила» — крылатой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что старые конфликты и обиды могут объяснить, почему сериальная семья «Ворониных» не пришла проститься с Борисом Клюевым. Такое мнение высказал психолог Вячеслав Немцов.