Ефремов рассказал о жизни в колонии

https://static.news.ru/photo/4d15087c-a66c-11eb-bb55-96000091f725_660.jpg Михаил Ефремов Фото: АГН «Москва»

Осуждённый на 7,5 года колонии за смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов рассказал, как теперь проходит его жизнь. По словам заключённого, с жёстким режимом и ограничениями он уже свыкся, сообщает StarHit.

57-летний Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии № 4 под Белгородом, где по восемь часов в день работает на швейном производстве.

Колония — это не страшно. Немножко непривычно было то, что жёсткий режим, система жизни во всём регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, — там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца, — признался Ефремов в беседе с журналистом издания.

По его словам, в свободное время он много читает, у него также есть возможность посещать разные мероприятия, в том числе футбольные матчи, которые устраиваются для заключённых. Ему доставляет удовольствие присутствовать на них в качестве зрителя.

Сам я хорошо играю в настольный теннис. Здесь пока не играю, но в будущем хотел бы, — отметил актёр.

Ранее адвокат артиста Пётр Хархорин заявил, что его доверитель пока не занимается никакой творческой самодеятельностью в колонии, но если появится такая возможность, то он готов.

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.