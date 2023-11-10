Ефремов «получил» квартиру в центре Москвы на 60-летний юбилей SHOT: юристы отказались оспаривать право Ефремова на квартиру дяди в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Ефремов

Telegram-канал SHOT сообщает, что юристы отказались оспаривать право заслуженного артиста России Михаила Ефремова на трехкомнатную квартиру в центре Москвы, которую он унаследовал от покойного дяди Александра Покровского. По его информации, знакомые актера, занимающие жилплощадь на Олимпийском проспекте, потеряли возможность отсудить у него имущество.

Как передает канал, юристы не видят шансов у Алексея и Натальи Громовых, которые в течение 19 лет ухаживали за родственником актера, выиграть в суде. Несмотря на обнародованное видео, на котором дядя Ефремова просит не передавать племяннику квартиру, юристы решили не браться за это дело. Артист как единственный наследник получил свою часть жилплощади, поскольку не было никакого нотариально заверенного завещания.

Громовы обратились к Ефремову, отбывающему наказание в колонии, через журналистов, потому что на их письма он не отвечает. Они попросили актера не выселять их из квартиры.

Уважаемый Михаил Олегович, желаем вам скорейшего выправления жизненной ситуации. Мы пошли вам навстречу, помогали вашему дяде. Ухаживали за Александром Борисовичем длительный срок и от всей души. Относились и к вам со всей душой. Мы договаривались, что вы не будете нас выселять и отбирать жилье. Надеемся на понимание, — заявила семья Громовых.

Ранее представитель театра «Современник» Галина Лиштванова поздравила Ефремова с 60-летием и назвала его сильным человеком, который должен справиться с испытанием. По ее словам, коллеги ждут скорой встречи с представителем «великой династии».