Актёр Эдриан Броуди рассказал, как испытал российскую вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/f9d941a6-fde6-11ea-af3a-fa163e074e61_660.jpg Актёр Эдриан Броуди Фото: Sandro Giordano/Lapresse/Global Look Press

Американский актёр и продюсер Эдриан Броуди, известный по фильмам «Пианист», «Пиджак», «Острые козырьки», принял участие в испытании российской вакцины от коронавируса. Артист при этом блистательно пошутил о «побочных эффектах» прививки, перейдя в сообщении на русский язык.

Прививку от инфекции Броуди делали в районе Лонг-Айленда.

Вакцина создана в России. Я получил свою первую прививку вчера в 16:00, и я хотел сообщить вам, что это полностью безопасно, — написал Броуди в Instagram.

Однако, отметил 47-летний актёр, побочный эффект у вакцины таки имеется, что подтвердил фразой из русских букв и кириллицы.

Side effects whatsoeveя, and that I feelshκι χoρoshό я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши, — говорится в записи о вакцине.

Эта фраза очень насмешила российских подписчиков звезды Голливуда. Они сразу поняли шутку о том, что российская прививка заставляет любого человека говорить по-русски и даже шутливо указали ему на получившуюся околесицу: «From Russia with love». По мнению российских поклонников, Броуди всё же стоило бы спросить знающего русский язык человека, чтобы написать фразу правильно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин в своём выступлении на Генассамблее ООН предложил открыть бесплатную поставку российской вакцины от коронавируса для сотрудников организации.