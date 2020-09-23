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Актёр Эдриан Броуди рассказал, как испытал российскую вакцину от COVID-19

00:53, 24 сентября 2020
Актёр Эдриан Броуди Актёр Эдриан Броуди Фото: Sandro Giordano/Lapresse/Global Look Press

Американский актёр и продюсер Эдриан Броуди, известный по фильмам «Пианист», «Пиджак», «Острые козырьки», принял участие в испытании российской вакцины от коронавируса. Артист при этом блистательно пошутил о «побочных эффектах» прививки, перейдя в сообщении на русский язык.

Прививку от инфекции Броуди делали в районе Лонг-Айленда.

Вакцина создана в России. Я получил свою первую прививку вчера в 16:00, и я хотел сообщить вам, что это полностью безопасно, — написал Броуди в Instagram.

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I thought I should let everyone know that yesterday I volunteered for the vaccine trials for Covid-19, held here in the Long Island area. The vaccine is one that was created in Russia. I received my first shot yesterday at 4:00 pm, and I wanted to let you all know that itâs completely safe, with Ð¸o side effects whatsoeveÑ, and that I feelshÎºÎ¹ ÏoÏoshÎ¿ Ñ ÑÑÐ²ÑÑÐ²ÑÑ ÑÐµÐ±Ñ Ð½ÐµÐ¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÑÑÐ°Ð½Ð½Ð¾ Ð¸ Ñ Ð´ÑÐ¼Ð°Ñ, ÑÑÐ¾ Ð²ÑÑÐ°ÑÐ¸Ð» Ð¾ÑÐ»Ð¸Ð½ÑÐµ ÑÑÐ¸. #Ð´ÐµÑÐµÐ²ÐºÐ° #vaccine

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Adrien Brody (@adrienbrody)

Однако, отметил 47-летний актёр, побочный эффект у вакцины таки имеется, что подтвердил фразой из русских букв и кириллицы.

Side effects whatsoeveя, and that I feelshκι χoρoshό я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши, — говорится в записи о вакцине.

Эта фраза очень насмешила российских подписчиков звезды Голливуда. Они сразу поняли шутку о том, что российская прививка заставляет любого человека говорить по-русски и даже шутливо указали ему на получившуюся околесицу: «From Russia with love». По мнению российских поклонников, Броуди всё же стоило бы спросить знающего русский язык человека, чтобы написать фразу правильно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин в своём выступлении на Генассамблее ООН предложил открыть бесплатную поставку российской вакцины от коронавируса для сотрудников организации.

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